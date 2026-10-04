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微笑球后曾雅妮 率中華女團亞運高爾夫奪銅牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
曾雅妮攜手徐薇淩、錢珮芸拿下女團銅牌。圖／中華代表團提供
曾雅妮攜手徐薇淩、錢珮芸拿下女團銅牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運高爾夫球昨天迎來最終輪，我國好手曾雅妮、徐薇淩與錢珮芸在女子組賽事攜手奮戰，雖然個人賽分別以並列第九名與兩個並列第十一名作收，但女團四輪合計總桿數五五○桿險勝南韓，幫助中華女團奪下銅牌，這也是繼二○一○年廣州亞運後女團再度站上高爾夫頒獎台。

暌違廿年再度踏上亞運賽場，我國「微笑球后」曾雅妮透露與前一次參賽還是業餘選手時，抱持著來玩的心境大不相同。今年在前三輪打完得知有機會衝擊女團頒獎台時，她便鼓勵隊友要抱持「放手一搏」的決心，為國家爭取最高榮耀。

昨天曾雅妮在前五洞雖吞下兩柏忌，但第七至十洞連追四鳥補回缺口，儘管第十二洞將球打入沙坑陷入苦戰，最終仍以六十八桿繳卡，四輪總桿數二七六桿並列第九。

隊友徐薇淩與錢珮芸昨天則分別以六十九桿與六十八桿繳卡，四輪同為二七八桿並列第十一名，合力拿下女團銅牌。徐薇淩透露，這次參賽的六名球員建立群組，由老大哥詹世昌擔任大隊長、曾雅妮擔任小隊長，氣氛融洽且互相鼓勵。

身為女子隊最後一位開球的球員，曾雅妮直言壓力不小，「代表國家感覺全台灣都在看，很怕成為老鼠屎。能攻就攻、能守就守，真的很緊張但也很開心。」她也笑稱有一起開球的年輕小將對她說從小看她打球長大，讓她更珍惜這次體驗，「這很可能是我最後一次亞運，當然非常珍惜這種感覺。」

至於男子組賽事，前三天打完還暫列第二名的王偉軒，卻在末輪熄火，打出平標準桿繳卡，四輪總桿數二六九桿排名第五，無緣頒獎台，男團也以並列第四名作收。

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