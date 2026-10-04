林唯均四強落敗 跆拳道收1銀2銅

名古屋亞運跆拳道對打最後一天賽事，上屆杭州亞運奪下銀牌的林唯均在女子五十七公斤級登場，先是在八強賽踢退巴黎奧運銀牌得主伊朗基亞尼，不過四強賽遭遇廿一歲的中國大陸新星張楚玲，在前兩回合與對手踢成平手的情況下，最終仍是以一比二敗下陣來，銅牌作收。

林唯均上屆杭州亞運一路踢進女子五十三公斤級金牌戰，最終以銀牌成績作收，寫下個人亞運最佳成績，今年她帶著更成熟的技術征戰名古屋也被寄予奪牌厚望。在首輪踢退蒙古選手後，八強賽林唯均就碰上巴黎奧運銀牌得主基亞尼，並在首回合就展開凌厲攻勢，最終以二比一踢退對手。

四強賽林唯均則是碰上去年世錦賽銅牌得主張楚玲，雖然首回合失守讓對手先下一城，但第二回合在落後的情況下，林唯均靠著兩次關鍵上端攻擊逆轉並扳平戰局，只可惜決勝回合依舊被張楚玲踢中上端，最終止步於四強，以銅牌作收。

林唯均賽後沮喪地表示，這次亞運設定的目標就是挺進到金牌戰，可惜在面對拉鋸局面時踢得太過謹慎，甚至沒有發揮出全部實力。談到四強賽先丟首回合後一度扳平，她說「我當時只能全力以赴，否則我就沒有機會了。可惜這個場地有點滑，增加了比賽難度，但這對我來說是一次很棒的經驗。」

加上男子八十公斤級洪俊義銀牌、女子六十七公斤級王薇嘉的銅牌，今年跆拳道對打項目也以一銀二銅作收，連續兩屆都有三面獎牌進帳。