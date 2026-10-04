金牌的手不好握 詹謝情結延燒名古屋亞運

名古屋亞運女雙金牌戰昨天上演「台灣內戰」，謝淑薇、詹皓晴兩人的互動成為最大關注焦點，賽後謝淑薇面對詹皓晴伸手釋出的善意，僅舉起手摸了摸帽子，接著轉身離開，兩人仍舊沒握手，受訪時再隔空交鋒，火花十足。

詹家與謝家的話題昨天延燒到亞運賽場，兩人上個月才因在美網賽後「沒握手」於社群媒體上開啟戰場，昨天兩組女雙謝淑薇／梁恩碩、詹皓晴／吳芳嫺在金牌戰交鋒，詹、謝兩人全程「零互動」，賽後謝淑薇「伸手摸頭」的畫面再掀熱議。

對於在網前沒有與詹皓晴握手一事，賽後謝淑薇反問媒體，「這有什麼很奇怪的嗎？」她形容， 這就只是一件「小事情」，接著補充說「我覺得球場上很重要的就是一定要去尊重對手，那如果今天對手不尊重我，我也沒有什麼好說的，我也不想握手，就這樣。 」

詹皓晴則指出，畢竟一起身在國家隊，在確定會對決時就打定主意一定要握手，「上一次在美網我沒有握，那是因為前面我都得不到回應，就覺得也沒有必要一直熱臉貼冷屁股。」但這次是中華隊的賽事，她認為「該做的都要做」，因此先伸出了手，卻還是沒有得到回應，「我覺得沒關係啦，每個人有每個人選擇，我的選擇就是把該做的做好。」

吳芳嫺更是直言「金牌的手不好握」，兩人還揭露比賽中「傷心」一幕。詹皓晴說「我們第三盤落後很多，好不容易追到四比七的時候，中華隊總教練（謝政瀛）就在我們旁邊幫對手加油，我只能說，我當下真的很難過。」

詹皓晴因此看向觀眾席，向場邊觀戰的運動部部長李洋尋求支持，「我轉過去看著李洋部長，他看著我，我也看著他，我就跟他說，『總教練怎麼會幫對手加油？』他就給我一個安慰的眼神，讓我覺得沒關係，就是人在做天在看，然後想辦法每次參加中華隊都是努力到最後。」