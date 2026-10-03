【專家之眼】亞運台網女雙 「金包銀」內戰與握手爭議

本屆亞運網球賽最熱門的話題，不是拿了幾面獎牌，而是謝淑薇對上詹皓晴的女雙金牌戰，結束後兩人是否在網前握手。為了一睹這場「金包銀」內戰的結局，國內媒體紛紛湧進球場，備好相機盯著，連轉播的體育台也排除萬難，突破大會不提供訊號的障礙，自架單台攝影機，甚至臨時找棒球主播來支援。

按理說，既然輸贏都是自家人，怎麼媒體反而比對別國比賽還重視？「握手」本身並沒有任何強制性，為何竟成了焦點？因為這幾年來，謝詹兩人在國際雙打賽碰頭，結束後都只跟對方的搭檔握手。

第一次是二○二三年法網的混雙三十二強，詹險勝後在網前等著握手，謝就像沒見到一樣轉身離去，後來詹在臉書上寫「我是個有禮貌的人」暗諷；第二次是去年北京公開賽，謝逆轉勝後再度不理會詹，又引發熱議，謝以「人生只有『宿便』沒有『宿敵』」回應，笑翻不少人。

最具火藥味的是今年美網，兩人在女雙十六強狹路相逢。謝的搭檔奧斯塔朋科發怒說詹的團隊意圖干擾，謝奧配贏後，到了網前，變成詹先「華麗轉身」，並在事後表示，既然以前都等不到握手就不等了，還指控謝在休息室故意踢椅子、撞人。

無論如何，由於詹謝台下的戲比台上的戲還引人矚目，國人反倒因此可以即時看到四名女網高手的全程對陣過程。一開始，詹與吳芳嫺兩度破了謝與梁恩碩的發球局，取得三比○領先，但謝梁兩人一分一分地打，後來居上，反而三度破了對方發球局，以六比四拿下第一盤。

第二盤雙方互有往來，詹吳配把握關鍵分與盤末點扣殺，六比四拿下。決勝盤詹吳配截擊失誤偏多，最後謝梁配以十比五取得勝利，首度奪下亞運女雙金牌，也粉碎了詹的衛冕之夢。

比賽結束當下，雙方來到網前，這回詹倒是朝謝伸出了手，背對鏡頭的謝抬起了手，狀似若有若無地擦過去，主播激動地說，兩人終於點到手了，這是「世紀之點」。但過幾分鐘後，其他媒體卻報導，謝手伸到一半忽然收回去拉了拉帽子，就再伸出去和吳握手，可見連碰都沒有。而且謝也在受訪時說，她不想跟不尊重對手的人握手，證實了所謂的「和解」並沒有發生。

至於詹則表示，她以眼神向李洋部長求助。可見事前李應該有努力協調，期待「以和為貴」吧？然而詹謝兩家早已結怨多年，恐怕不是簡單一場比賽就能化解。何況謝又是個硬骨頭，豈肯輕易配合演出？

撇開台下的是非不論，這次金牌戰的兩位後輩，表現並不輸給謝詹。吳芳嫺發球穩定，網前反應相當靈活，經常打出漂亮的截擊致勝球。梁恩碩素有「小鋼砲」之稱，她的正手直線球又快又準，幾乎屢試不爽地穿越得分。今年她首度參加大滿貫雙打賽，便與日本的青山修子接連打進法網與溫網四強，令人眼睛為之一亮。

亞運之後，四位高手便要馬不停蹄地飛到北京參加中國網球公開賽了。她們都將各自與其他國選手搭檔，至於誰會脫穎而出呢？讓我們繼續看下去。