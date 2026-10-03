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亞運跆拳道／水要有流動才會新鮮 總教練蘇泰源大膽換血率隊重回軌道
名古屋亞運跆拳道賽事今天落幕，中華隊最終繳出1銀2銅的成績單，相隔7年再度接掌國家隊兵符的總教練蘇泰源，賽後首度吐露心路歷程，坦言接任初期看到台灣與國際技術的巨幅差距曾被「嚇到」，甚至動過後悔念頭，但他堅持大膽啟用新生代，直言「水要有流動才會新鮮」，如今看到子弟兵重回競爭軌道，深信台灣選手實力絕不輸人。
「坦白說，去年2月剛接任時我真的嚇了一跳。」蘇泰源苦笑表示，上次擔任總教練已是2018年，暌違7年重返國際賽場，發現各國進步神速，中華隊卻停滯不前，一度讓他閃過「是不是太衝動接下任務」的念頭。
蘇泰源隨即重整旗鼓，大膽向協會提出換血建言，「不要只把資源放在大家熟悉的資深選手身上，水要保持新鮮就必須流動，要有新生的水補進來。」
蘇泰源也感謝跆拳道協會與長官全力支持換血政策，本屆包含首度參賽就奪銅的21歲女將王薇嘉等新生代皆展現亮眼發揮，看著洪俊義金牌戰僅差一步、林唯均等人奮力搏殺，蘇泰源用堅定表示，中華隊已經重新回到正規軌道上，「因為我深信，台灣人應該沒較差。」
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