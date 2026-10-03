亞運網球／謝淑薇奪金頻誇搭檔梁恩碩：妳球很猛我才很有威脅力

名古屋亞運網球女雙金牌戰落幕，謝淑薇／梁恩碩以6：4、4：6、10：5擊敗詹皓晴／吳芳嫺，在「台灣內戰」中勝出，摘下本屆我國代表團第5金，謝淑薇個人亞運女雙首金入袋，賽後頻誇搭檔，「主要功臣就是恩碩，多誇獎我們年輕人。」

謝淑薇／梁恩碩的搭配，儘管第一盤先陷入局數0：3落後，但後來居上先馳得盤，第二盤讓「詹吳」配扳回一城，之後決勝盤「搶十」梁恩碩幾顆關鍵球拍下領先，也拿到最終勝利。梁恩碩上屆以銀牌作收，這次帶走金牌，她說：「很開心能夠堅持到最後。」

謝淑薇賽後表示，今天主要的功臣就是梁恩碩，「我就是在前面晃來晃去、晃來晃去、晃來晃去，她今天表現很好，很多球都處理得很solid（穩健）、 很圓滑。」梁恩碩謙虛回應：「那是因為淑薇姐在前面很有威力。」謝淑薇則說：「是因為妳球很猛，所以我才很有威脅力。」

詹皓晴連續4屆亞運奪牌，但未能完成衛冕金牌，詹皓晴說：「今天的比賽很精彩，對手確實能在關鍵的時候發揮得比我們好，所以恭喜她們。」

詹皓晴也稱讚搭檔發揮得很棒，「她第一次打亞運，尤其8強賽那場球，大家都有看到她後面表現非常優異。」並且用「牆壁」來形容吳芳嫺在前排的發揮，「我都說她是牆壁，球來得越快就越快回去，這是她最大的優勢。」

吳芳嫺首次參與亞運就帶回銀牌，她笑說：「第一次參加亞運真的很開心，感謝支持學姊帶領我，讓我有機會拿到牌。」但對於學姐的稱讚，她謙虛回應，「第一盤關鍵也幾乎都是我沒有處理好，才被破發，所以還要繼續加油。 」

詹皓晴尋求女雙衛冕，本屆與吳芳嫻搭檔。特派記者陳正興／攝影