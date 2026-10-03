亞運網球／詹皓晴釋出善意未獲回應 搭檔吳芳嫺笑稱：金牌的手不好握

名古屋亞運網球詹皓晴尋求女雙衛冕失利，賽後釋出善意想與謝淑薇握手致意，結果未獲回應，她自認已經做好該做的，搭檔吳芳嫺則笑稱：「金牌的手不好握。」

上屆杭州亞運詹皓晴與姊姊詹詠然聯手拿到女雙金牌，這次名古屋亞運她改與吳芳嫺搭配並尋求衛冕，金牌戰對戰另一對台灣組合謝淑薇、梁恩碩，可惜詹皓晴、吳芳嫺苦戰3盤仍以4比6、6比4、5比10吞敗，以銀牌作收。

過去詹皓晴與謝淑薇曾因資源分配不公等問題引發諸多恩怨，加上日前美網對戰結束後詹皓晴沒和謝淑薇握手，引發外界熱議，這次詹皓晴落敗後，主動伸手釋出善意，只是仍未獲得謝淑薇正面回應。

詹皓晴賽後接受媒體聯訪時表示，已經做好自己工作，畢竟是國家隊比賽，還是應該做好該做的事，既然沒有得到回應也沒關係，畢竟每個人有自己選擇，她提到上次美網沒有主動握手，是因為前面一直得不到回應，不想要熱臉貼冷屁股的感覺。

詹皓晴認為，亞運是代表國家比賽，所以一得知女雙金牌戰將面對謝淑薇，就跟旁邊的人說，一定會去握這個手，「但就沒有握到囉。」一旁搭檔吳芳嫺更打趣表示，「金牌的手不好握。」

第3盤「搶10」一度開啟追分氣勢，詹皓晴透露，旁邊的總教練謝政瀛竟然幫妹妹謝淑薇加油，讓她當下相當難過，甚至轉頭向運動部長李洋求助，並獲得安慰眼神。

詹皓晴更表示人在做天在看，自己想辦法把事情做好，每次披上國家隊戰袍努力到最後，「今天對手打得比較好，我們也盡力了。」