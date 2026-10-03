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亞運網球／打定主意和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴：每個人都有選擇

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亞運網球／「喜歡別人主動找」 謝淑薇奪金後問梁恩碩：是妳找我的吧？

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
網球女雙金牌戰中華台北謝淑薇（右）與梁恩碩（左）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
網球女雙金牌戰中華台北謝淑薇（右）與梁恩碩（左）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

本屆名古屋亞運網球賽事從開打前就話題不斷，謝淑薇暌違12年再戰亞運，與梁恩碩搭配，在金牌戰擊敗另一組台灣搭檔詹皓晴／吳芳嫺摘回金牌，賽後滿面笑容，多次大讚梁恩碩「表現得很棒」，也頻頻向梁恩碩確認，「是妳找我的吧？」

在這次亞運開打前，前一站新加坡網賽與葛蘭喬安娜搭檔，但最後來到亞運後，女雙與梁恩碩搭配，混雙則是與目前國內男單一哥曾俊欣合拍，謝淑薇表示，這次亞運的搭檔直到最後一天才確定。

謝淑薇說：「這次主要是來看奧運的搭檔，所以才會說，前一站先和葛藍喬安娜配一下，因為排名的關係或者怎麼樣，所以這站一直到最後才決定要怎麼安排，因為如果說兩個都抓沒有排名的選手，那也是很硬，就是盡量去配合，看怎麼樣讓中華隊奪牌多一點是最好的。」

網球女雙金牌戰中華台北謝淑薇（左）與梁恩碩（右）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
網球女雙金牌戰中華台北謝淑薇（左）與梁恩碩（右）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

謝淑薇指出，曾俊欣的爸爸很積極找她搭檔，「後來恩碩也說要跟我們搭，我本身就比較喜歡人家主動來找我搭檔，這代表他們也是『很積極想要贏。』」

女雙奪金後謝淑薇、梁恩碩並肩接受台灣媒體訪問，謝淑薇隨後轉頭詢問身旁的梁恩碩，「是妳找我們的嗎？跟妳確認一下，還是我們找妳的？我聽說是妳找我，是妳們家找我們家的，我不知道誰找誰。」只見梁恩碩在一旁面無笑容，沒有回應。

昨天在女雙確定挺進金牌戰，梁恩碩接受媒體訪問時則是表示，「感謝淑薇姐邀請我打亞運。」

網球女雙金牌戰中華台北謝淑薇（左）與梁恩碩（右）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
網球女雙金牌戰中華台北謝淑薇（左）與梁恩碩（右）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

謝淑薇 梁恩碩 2026名古屋亞運 網球

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