亞運跆拳道／跆拳道隊3面獎牌作收 蔡家福主席到場發即時獎紅包

名古屋跆拳道對打項目在今天進行最後一天賽事，我國共計有4位選手相繼登場，其中女子57公斤級林唯均在闖進到4強後遭遇中國大陸強敵張楚玲，最終以1：2敗下陣來，以銅牌作收。

我國跆拳道代表隊昨天在女子67公斤級與男子80公斤級分別靠著王薇嘉與洪俊義拿下1銅、1銀，林唯均則是今天唯一闖進到4強的選手，最後銅牌作收。

中華奧會主席蔡家福趕到跆拳道比賽場舘為中華隊的選手加油，並發即時獎紅包給洪俊義、王薇嘉及王唯均。蔡家福表示，選手奮戰不懈，希望他們繼續努力再創高峰。