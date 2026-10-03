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亞運霹靂舞／孫振、楊加力、許馥雅8強止步 台將賽程落幕
名古屋亞運霹靂舞賽事在今天進行8強賽程，我國好手楊加力、許馥雅與孫振，最終都在8強賽止步，也結束今年亞運霹靂舞隊賽程。
今年名古屋亞運霹靂舞賽事我國共派出4位選手參賽，包括女子選手楊加力、許馥雅和男子選手孫振、吳定杰，在首日的16強賽中，僅有吳定杰以1：2不敵中國大陸亓祥宇無緣8強。
而今天楊加力、許馥雅與孫振則都繼續在8強登場，但率先登場的許馥雅就以0：2不敵中國大陸郭朴，至於楊加力與孫振更是遭到地主選手擋道，最終3人都止步於8強，無緣爭奪獎牌。
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