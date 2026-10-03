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亞運網球／打定主意和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴：每個人都有選擇

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亞運網球／打定主意和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴：每個人都有選擇

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
網球女雙金牌戰中華台北詹皓晴（右）與吳芳嫺（左）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影
網球女雙金牌戰中華台北詹皓晴（右）與吳芳嫺（左）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運網球女雙金牌戰上演「台灣內戰」，詹皓晴吳芳嫺合拍，碰上謝淑薇梁恩碩的組合，詹皓晴透露，早在確定要對戰時，就決定「一定要握手」，但「詹吳配」最終不敵對手獲銀牌，賽後詹皓晴的善意依舊沒等到回應，她說：「每個人都有每個人選擇。」

亞運女雙金牌戰，兩組台灣女雙對決確定「金包銀」，賽後聚焦在詹皓晴、謝淑薇兩人的互動，詹皓晴在網前伸出手試圖與謝淑薇握手，但謝淑薇只舉手摸了帽子，轉身和詹皓晴的搭檔吳芳嫺擊掌就離開。

詹皓晴指出，上個月美網自己沒有和謝淑薇握手，「那是因為前面我都得不到回應，那我也覺得沒必要一直熱臉貼冷屁股，但是今天我覺得，畢竟是中華隊的比賽，在知道要對打的時候，我就決定『我一定要去握這個手』，但是，沒有握到囉！」

網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇摸帽不握手，場面尷尬。(特派記者陳正興／名古屋攝影)
網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇摸帽不握手，場面尷尬。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

詹皓晴表示，「不管怎麼樣，中華隊的比賽，我覺得我們該做的都要做，所以我先伸了手，但還是沒有得到回應，我覺得沒關係啦，每個人有每個人選擇，那我的選擇就是該做的要做好。」詹皓晴的搭檔吳芳嫺隨後也在一旁補上一句「金牌的手不好握」。

今天兩組搭檔前兩盤戰成1：1平手，決勝盤「搶10大戰」，詹皓晴也揭露場上讓她心寒的一幕，「我們第三盤落後很多，好不容易追到4：7的時候，結果總教練（謝政瀛）就在我們旁邊幫對手加油，我只能說，我當下真的很難過。」

詹皓晴認為，在場上的兩組都是中華隊選手，而身為中華隊總教練卻替其中一方加油，她也向觀眾席上觀戰的運動部部長李洋尋求支持，「我馬上轉過去看著李洋部長，他看著我，我也看著他，我就跟他說，『總教練怎麼會幫對手加油？』」

詹皓晴賽後形容，「他（李洋）就給我一個安慰的眼神，讓我覺得沒關係，就是人在做天在看嘛，我就是想辦法把我的事情做好，然後想辦法每次參加中華隊都是努力到最後。」

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