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亞運高爾夫／末輪熄火個人、團體皆無緣奪牌 王偉軒直言可惜

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
王偉軒末輪熄火無緣頒獎台。圖／中華代表團提供
王偉軒末輪熄火無緣頒獎台。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運高爾夫球最終輪賽事，我國代表隊在中午先由女團拿下銅牌後，今天較晚出發的男子組，在前三輪都還位居前兩名的王偉軒，卻在最終輪表現平平的情況下，陸續遭到後方追兵超車，最終以70桿繳卡，4輪總桿數269桿排名第5名作收，無緣頒獎台，男團也以並列第4名作收

第三度站上亞運舞台的王偉軒，今年名古屋亞運前三輪手感火燙，不僅一度暫居領先，在前三輪打完後也並列第2名，有望挑戰生涯首面亞運個人賽獎牌。

不過今天王偉軒卻打出了4輪來個人表現最平庸的一天，以平標準桿的70桿繳卡，四輪總桿數269（－11）桿排名第5名作收，至於詹世昌與洪健堯則分別打出69（－1）桿與67（－3）桿繳卡，兩人總桿數分別為272桿與278桿，排名並列第8名與第17名，最終中華男團也以1桿之差排名並列第4名無緣獎牌。

王偉軒末輪熄火無緣頒獎台。圖／中華代表團提供
王偉軒末輪熄火無緣頒獎台。圖／中華代表團提供

王偉軒前三輪表現穩健，持續保有爭牌競爭力，談到最終輪的表現，他表示開球感覺其實都不錯，主要問題出在第二桿的判讀和果嶺狀況，「今天第二桿判讀上差了一點，都打得有點太大，導致沒有太多抓鳥的機會。加上這禮拜果嶺比較軟，留有一些鞋痕，果嶺轉折判讀上沒有前兩天那麼理想。」

面對亞運與一般職業賽事的差異，王偉軒坦言心態完全不同，「職業賽只要打好都有積分和獎金，但亞運只有前三名才有獎牌。今天整體的感覺其實很好，最後沒能站上頒獎台，真的滿可惜的。」

詹世昌以並列第8名作收。圖／中華代表團提供
詹世昌以並列第8名作收。圖／中華代表團提供

至於暌違20年重返亞運舞台的詹世昌則表示，這次對手包含南韓、中國大陸等國好手實力皆相當堅強，但他與隊友都已全力以赴。作為隊上的「大隊長」，他抱持著輕鬆的心態去面對比賽，不給隊友太大壓力，希望能展現平常的自己並為台灣高爾夫盡一份心力，雖然最終結果略有可惜，但能與團隊一同奮戰、拿下好成績，依然留下了十分珍貴且美好的回憶。

亞運 王偉軒 高爾夫 2026名古屋亞運

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