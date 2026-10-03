亞運網球／與詹皓晴賽後沒握手零互動 謝淑薇：對手不尊重我就沒什麼好說

我國兩組女雙搭檔今天在名古屋亞運金牌戰會師，最終由謝淑薇／梁恩碩擊敗詹皓晴／吳芳嫺的組合奪金，外界最關注的賽後畫面，對於「沒握手」的舉動，謝淑薇賽後表示：「這有什麼很奇怪的嗎？」

上個月謝淑薇、詹皓晴在美網賽後沒握手，兩人將過往累積以來累積起的狀況，在社群網站上隔空交火，這次兩人再次對決的互動也受到高度矚目，詹皓晴在網前伸出手，但謝淑薇只是舉起手摸了帽子後沒有握手就轉身。

賽後被問及此事時，謝淑薇表示：「這也不是很重要的事情，我們贏就好，輸也沒關係，我覺得網球就是這樣，我們今天盡力去打好每一分球，那輸了我們就是開開心心的去準備下一個比賽，我覺得這都是小事情。 」

謝淑薇說：「我覺得球場上那很重要的，就是一定要去尊重對手，那如果今天對手不尊重我，我也沒有什麼好說的，我也不想握手，就這樣。 」

網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇摸帽不握手，場面尷尬。特派記者陳正興／名古屋攝影