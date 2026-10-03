快訊

周末出門別忘傘！東北季風發威 8縣市大雨特報一路下到晚上

賴瑞隆不夠穩？蔡英文憂心、賴總統下令不能輸 綠動員嚴防柯志恩複製「韓流」

亞運網球／打定主意和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴：每個人都有選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運網球／與詹皓晴賽後沒握手零互動 謝淑薇：對手不尊重我就沒什麼好說

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇如同小學生一般，假意摸帽不握手，場面尷尬。特派記者陳正興／名古屋攝影
網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇如同小學生一般，假意摸帽不握手，場面尷尬。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

我國兩組女雙搭檔今天在名古屋亞運金牌戰會師，最終由謝淑薇／梁恩碩擊敗詹皓晴／吳芳嫺的組合奪金，外界最關注的賽後畫面，對於「沒握手」的舉動，謝淑薇賽後表示：「這有什麼很奇怪的嗎？」

上個月謝淑薇、詹皓晴在美網賽後沒握手，兩人將過往累積以來累積起的狀況，在社群網站上隔空交火，這次兩人再次對決的互動也受到高度矚目，詹皓晴在網前伸出手，但謝淑薇只是舉起手摸了帽子後沒有握手就轉身。

賽後被問及此事時，謝淑薇表示：「這也不是很重要的事情，我們贏就好，輸也沒關係，我覺得網球就是這樣，我們今天盡力去打好每一分球，那輸了我們就是開開心心的去準備下一個比賽，我覺得這都是小事情。 」

謝淑薇說：「我覺得球場上那很重要的，就是一定要去尊重對手，那如果今天對手不尊重我，我也沒有什麼好說的，我也不想握手，就這樣。 」 

網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇摸帽不握手，場面尷尬。特派記者陳正興／名古屋攝影
網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇摸帽不握手，場面尷尬。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運網球女雙金、銀牌皆為中華台北，銀牌得主詹皓晴（左起）、吳芳嫺與金牌梁恩碩、謝淑薇，合影拍照。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運網球女雙金、銀牌皆為中華台北，銀牌得主詹皓晴（左起）、吳芳嫺與金牌梁恩碩、謝淑薇，合影拍照。特派記者陳正興／名古屋攝影

謝淑薇 詹皓晴 亞運 2026名古屋亞運 網球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運網球／詹皓晴賽後伸手釋出善意 謝淑薇贏球沒握手轉身離開

圖輯／網球女雙金牌戰自家人金包銀 謝淑薇賽後摸帽不握手成焦點

亞運網球／女雙確定「金包銀」吳芳嫺：中華隊是大贏家

亞運網球／女雙金牌戰「詹謝對決」受矚目 現場響起《我們的主場》

相關新聞

亞運網球／與詹皓晴賽後沒握手零互動 謝淑薇：對手不尊重我就沒什麼好說

我國兩組女雙搭檔今天在名古屋亞運金牌戰會師，最終由謝淑薇／梁恩碩擊敗詹皓晴／吳芳嫻的組合奪金，外界最關注的賽後畫面，對於「沒握手」的舉動，謝淑薇賽後表示：「這有什麼很奇怪的嗎？」

亞運網球／打定主意和謝淑薇握手卻沒握到 詹皓晴：每個人都有選擇

名古屋亞運網球女雙金牌戰上演「台灣內戰」，詹皓晴與吳芳嫺合拍，碰上謝淑薇／梁恩碩的組合，詹皓晴透露，早在確定要對戰時，就決定「一定要握手」，但「詹吳配」最終不敵對手獲銀牌，賽後詹皓晴的善意依舊沒等到回應，她說：「每個人都有每個人選擇。」

亞運網球／「喜歡別人主動找」 謝淑薇奪金後問梁恩碩：是妳找我的吧？

本屆名古屋亞運網球賽事從開打前就話題不斷，謝淑薇暌違12年再戰亞運，與梁恩碩搭配，在金牌戰擊敗另一組台灣搭檔詹皓晴／吳芳嫺摘回金牌，賽後滿面笑容，多次大讚梁恩碩「表現得很棒」，也頻頻向梁恩碩確認，「是妳找我的吧？」

亞運射箭／17歲印度少女連斷3次南韓金牌路 韓媒錯愕：世界最強崩盤了

南韓女子射箭在名古屋亞運全面潰敗，亞運女子射箭48年歷史上，首度整屆賽事一面金牌都拿不到，無論團體或個人賽，都被17歲印度「天才少女」莫霍德（Kumkum Anil Mohod）擋下，韓媒《體育朝鮮》直呼，「世界最強女子射箭崩盤了。」

亞運高爾夫／末輪熄火個人、團體皆無緣奪牌 王偉軒直言可惜

名古屋亞運高爾夫球最終輪賽事，我國代表隊在中午先由女團拿下銅牌後，今天較晚出發的男子組，在前三輪都還位居前兩名的王偉軒，卻在最終輪表現平平的情況下，陸續遭到後方追兵超車，最終以70桿繳卡，4輪總桿數269桿排名第5名作收，無緣頒獎台，男團也以並列第4名作收

亞運高爾夫／重返亞運被小選手認出 曾雅妮兩屆摘銅心情大不同

暌違20年再度踏上亞運高爾夫賽場，我國「微笑球后」曾雅妮，心境早已不同以往，在名古屋亞運高球最終輪賽事中，她與隊友徐薇淩、錢珮芸聯手奮戰，最終以三輪總桿數550桿險勝南韓，為中華女團奪得一面珍貴的銅牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。