亞運網球／從世界478名到金牌 黃澤林改寫香港網球歷史

2026愛知・名古屋亞運網球男子單打決賽3日在名古屋東山公園網球中心登場，香港一哥黃澤林延續本屆賽事強勢表現，面對中國好手吳易昺毫不手軟，最終以6：2、6：4直落二勝出，替香港隊摘下本屆第8面金牌，也拿下香港亞運網球史上首面金牌。

這場勝利對香港網球意義重大。亞運網球男單自1958年設項以來，香港過去從未有人站上男單頒獎台頂端，黃澤林不僅成為香港史上首位奪得亞運網球男單獎牌的選手，更一舉把獎牌顏色推上金牌，寫下歷史新頁。他也是繼1962年香港女雙選手徐婉圓奪銀後，再度為香港隊在亞運網球項目留下獎牌紀錄的球員。

黃澤林這幾年的成長，是香港體壇共同見證的故事。上屆杭州亞運時，他的世界排名仍在478名，卻能一路闖進8強，並在16強賽對吳易昺上演驚人逆轉；當時吳易昺在決勝盤搶七一度以6：1領先、手握5個賽末點，卻被黃澤林連拿7分翻盤。如今來到名古屋亞運，黃澤林已經成為世界排名前100名球員，也是賽會男單頭號種子與奪金熱門。

這次決賽是兩人生涯第4度交手。除杭州亞運那場逆轉勝外，黃澤林2024年杭州ATP巡迴賽曾因吳易昺傷退獲勝；吳易昺則在去年的全運會4強賽扳回一城。如今兩人再度在亞運決賽碰頭，黃澤林以更成熟、更穩定的發球與底線壓迫，取得關鍵勝利。

全場比賽，黃澤林狂轟16記ACE球，僅出現1次雙誤，一發得分率高達88%，且整場未讓吳易昺拿到任何破發點。相比之下，吳易昺全場只有1記ACE球，另出現4次雙誤。黃澤林8次破發機會把握住3次，無論發球、接發或關鍵分處理都明顯勝出。

吳易昺則繼2018年雅加達亞運後，生涯第2度收下亞運男單銀牌。對他而言，這場決賽再次敗給黃澤林，也延續兩人近年亞運與中國賽場上的宿命對決。

黃澤林這面金牌還帶來另一項重要收穫。依照本屆亞運網球規則，單打金牌得主可取得2028洛杉磯奧運參賽資格，前提是2028年6月12日時ATP世界排名仍維持在前500名內。以黃澤林目前的上升曲線來看，這面亞運金牌不只是香港網球史上的里程碑，也可能成為他邁向更大國際舞台的起點。

賽後黃澤林情緒激動，與看台上的教練團互動時喊出：「我們將會完成一些偉大的事。」他也在受訪時再次展現強烈企圖心，直言自己的目標永遠是世界第一，並強調選手必須相信自己能做到。

從昔日被視為遙遠夢想的亞運金牌，到如今真正掛上頸項，黃澤林用這場直落二勝利證明，香港網球不只可以站上亞洲舞台，更能站上最高點。