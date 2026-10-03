圖輯／網球女雙金牌戰自家人金包銀 謝淑薇賽後摸帽不握手成焦點

名古屋亞運網球女雙金牌戰，謝淑薇 ／梁恩碩以6：4、4：6、10：5擊敗詹皓晴 ／吳芳嫺的組合摘金，賽後最受矚目的「握手」一幕，詹皓晴雖有伸出手想與謝淑薇握手的動作，但謝淑薇轉身離開，詹、謝依舊「零互動」。

謝淑薇／梁恩碩拿下勝利後，先是擁抱搭檔梁恩碩，接著兩組台灣女雙走到網前，詹皓晴伸出手準備和謝淑薇致意，但謝淑薇僅舉起手摸了一下帽子，之後就轉向詹皓晴的搭檔吳芳嫺向她擊掌後就離開，梁恩碩則是先和吳芳嫺握手再與詹皓晴擁抱。

網球女雙謝淑薇（左）與梁恩碩（中）對戰詹皓晴（右）與吳芳嫺，金牌戰結束後，詹皓晴伸手與向冠軍組合握手祝賀，謝淑薇摸帽不握手，場面尷尬。特派記者陳正興／名古屋攝影

網球女雙金牌戰中華台北詹皓晴（左）與吳芳嫺（右）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影

網球女雙金牌戰中華台北謝淑薇（右）與梁恩碩（左）搭檔出賽。特派記者陳正興／名古屋攝影