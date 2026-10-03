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圖輯／網球女雙金牌戰自家人金包銀 謝淑薇賽後摸帽不握手成焦點
名古屋亞運網球女雙金牌戰，謝淑薇 ／梁恩碩以6：4、4：6、10：5擊敗詹皓晴 ／吳芳嫺的組合摘金，賽後最受矚目的「握手」一幕，詹皓晴雖有伸出手想與謝淑薇握手的動作，但謝淑薇轉身離開，詹、謝依舊「零互動」。
謝淑薇／梁恩碩拿下勝利後，先是擁抱搭檔梁恩碩，接著兩組台灣女雙走到網前，詹皓晴伸出手準備和謝淑薇致意，但謝淑薇僅舉起手摸了一下帽子，之後就轉向詹皓晴的搭檔吳芳嫺向她擊掌後就離開，梁恩碩則是先和吳芳嫺握手再與詹皓晴擁抱。
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