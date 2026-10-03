亞運射箭／17歲印度少女連斷3次南韓金牌路 韓媒錯愕：世界最強崩盤了

南韓女子射箭在名古屋亞運全面潰敗，亞運女子射箭48年歷史上，首度整屆賽事一面金牌都拿不到，無論團體或個人賽，都被17歲印度「天才少女」莫霍德（Kumkum Anil Mohod）擋下，韓媒《體育朝鮮》直呼，「世界最強女子射箭崩盤了。」

前一天吳藝珍才與李允智、姜彩瑛搭檔出戰女子反曲弓團體決賽，面對擁有莫霍德的印度隊，南韓激戰後以3：5落敗。莫霍德比賽尾聲連續射出10分，徹底粉碎南韓奪金希望。這場失利，終結南韓女子反曲弓團體亞運7連霸。

吳藝珍在女子反曲弓個人決賽對上莫霍德，雙方5局戰成5：5平手，最後進入加射，吳藝珍以8：10落敗。值得一提的是，排名賽刷新大會紀錄並高居第1的南韓王牌姜彩瑛，8強就被莫霍德淘汰。莫霍德團體賽擋住南韓，個人賽連續擊敗姜彩瑛與吳藝珍，等於本屆亞運3度阻斷南韓女子射箭奪金。

過去12屆亞運，南韓女子反曲弓個人賽累積9金、9銀、6銅。女子團體賽南韓在1994廣島亞運只拿銅牌，但從1998曼谷亞運開始連7屆登頂，直到這屆才被中斷。失利不只發生在反曲弓，女子複合弓個人賽姜妍書拿下銅牌，女子複合弓團體也只有銅牌；南韓女子射箭在反曲弓與複合弓所有項目以0面金牌坐收，創下史上首見紀錄。

韓媒直呼，在一個又一個關鍵時刻，都被僅17歲印度新星莫霍德擋下，成為本屆賽事最具震撼性的爆冷結果，甚至有媒體形容是「名古屋慘案」。

據印度媒體《Economic Times》報導，莫霍德2018年開始接觸射箭，儘管家庭經濟條件不寬裕，但一路獲得家人全力支持，才逐漸成長為國際級選手。莫霍德的父親以製作糕餅店使用的紙箱維生；祖母拿出3000印度盧比（約993新台幣）替她買下人生第一把弓。

即使家境不算富裕，莫霍德父親仍一次又一次騎摩托車載她去訓練和比賽場地，莫霍德開始練習射箭僅6個月，就在印度青少年錦標賽摘下銀牌；今年又於上海世界盃幫印度拿下團體金牌，開始在國際舞台嶄露頭角。

《朝鮮日報》指出，印度10年前將反曲弓選定為爭取奧運獎牌的項目，在塔塔集團支持下提升訓練方式，栽培大量有潛力的年輕選手，借鑑南韓射箭發展道路後，實力迅速提升。