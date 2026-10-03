亞運網球／詹皓晴賽後伸手釋出善意 謝淑薇贏球沒握手轉身離開

本屆名古屋亞運網球女雙金牌戰，謝淑薇／梁恩碩以6：4、4：6、10：5擊敗詹皓晴／吳芳嫻的組合摘金，賽後最受矚目的「握手」一幕，詹皓晴雖有伸出手想與謝淑薇握手的動作，但謝淑薇轉身離開，詹、謝依舊「零互動」。

上個月美網賽事，謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在女雙16強賽以直落二擊敗詹皓晴與澳洲搭檔茹安（Maya Joint）的組合，但賽後詹、謝兩人在網前沒有握手，事後雙方因此事接連在社群媒體上發文「隔空交火」。

這場亞運金牌戰，詹謝兩人的對決也是還未開打就引發關注，謝淑薇／梁恩碩拿下勝利後，先是擁抱搭檔梁恩碩，接著兩組台灣女雙走到網前，詹皓晴伸出手準備和謝淑薇致意，但謝淑薇僅舉起手摸了一下帽子，之後就轉向詹皓晴的搭檔吳芳嫻向她擊掌後就離開，梁恩碩則是先和吳芳嫻握手再與詹皓晴擁抱。

謝淑薇賽後與詹皓晴沒有握手，摸了一下帽子就轉身離開。特派記者陳正興／攝影