亞運跆拳道／林唯均4強不敵張楚玲獲銅牌 跆拳道隊3面獎牌作收

名古屋跆拳道對打項目在今天進行最後一天賽事，我國共計有4位選手相繼登場，其中女子57公斤級林唯均在闖進到4強後遭遇中國大陸強敵張楚玲，最終以1：2敗下陣來，以銅牌作收。

我國跆拳道代表隊昨天在女子67公斤級與男子80公斤級分別靠著王薇嘉與洪俊義拿下1銅、1銀，今天再度有4位選手登場力拚獎牌，不過男子68公斤級徐皓祐在16強賽就不敵泰國選手吞敗，至於男子80公斤級黃鈺仁則是在8強賽遭到烏茲別克選手擊退。

至於女子組部分，67公斤級林翊榛16強賽就碰上伊朗選手，止步於首輪，而女子57公斤級林唯均則是今天唯一闖進到4強的選手，包括在8強賽踢退巴黎奧運銀牌得主伊朗基亞尼（Nahid Kiani）。

4強賽林唯均則是遭遇22歲的大陸選手張楚玲，在首回合對手靠著一記中端攻擊率先拿下一局分後，第二回合張楚玲雖然一度取得6：2領先，但林唯均靠著兩次上端攻擊逆轉戰局，將比賽帶入決勝回合。決勝回合張楚玲靠著上端攻擊先拿3分，最終也以6：2勝出，晉級到金牌戰，林唯均則是以銅牌作收，也是跆拳道隊本屆第3面獎牌。