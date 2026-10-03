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亞運網球／謝淑薇搭檔梁恩碩女雙摘金 擊碎詹皓晴連霸夢

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
謝淑薇／梁恩碩。特派記者陳正興／攝影
謝淑薇／梁恩碩。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運網球女雙金牌戰，我國兩組女雙上演「寶島內戰」，雙方拚到決勝局「超級搶十」，最終謝淑薇梁恩碩以6：4、4：6、10：5擊敗詹皓晴／吳芳鷴，摘下本屆代表團第5面金牌，詹皓晴則無緣女雙連霸，與吳芳嫺合拍獲銀牌。

「詹吳配」開賽先是連破對手兩個發球局，取得3：0領先，但「謝梁配」在第4局回破，第8局再度破發將戰局扳成4：4平手，第10局則是靠「詹吳配」回擊出界再破對手發球局，謝淑薇／梁恩碩後來居上，以6：4逆轉收下首盤勝利。

第二盤「詹吳配」在第3局又是率先破發搶下領先，但馬上被「謝梁組合」在第4局回破，詹皓晴／吳芳嫺接著在第7局再次破發，第9局梁恩碩三顆關鍵的直線穿越球化解盤末點，但「詹吳配」頂住壓力保發，並以6：4拍下第二盤勝利，扳平戰局。

決勝局「超級搶十」，謝淑薇／梁恩碩連拿2分後被追上，但接著連拿5分取得7：2優勢，最終以10：5拿下勝利，收下金牌，詹皓晴／吳芳嫺獲銀牌。

謝淑薇暌違12年再戰亞運，與梁恩碩搭檔，拿下個人在亞運的第一面女雙金牌；詹皓晴則是連續5屆奪牌，3年前杭州亞運與姐姐詹詠然攜手打下金牌，本屆與吳芳嫺攜手拚衛冕失利。

名古屋亞運網球女雙金牌戰「台灣內戰」。特派記者陳正興／攝影
名古屋亞運網球女雙金牌戰「台灣內戰」。特派記者陳正興／攝影

詹皓晴尋求女雙衛冕，本屆與吳芳嫻搭檔。特派記者陳正興／攝影
詹皓晴尋求女雙衛冕，本屆與吳芳嫻搭檔。特派記者陳正興／攝影

謝淑薇／梁恩碩。特派記者陳正興／攝影
謝淑薇／梁恩碩。特派記者陳正興／攝影

謝淑薇 詹皓晴 梁恩碩 2026名古屋亞運 網球 吳芳嫺

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