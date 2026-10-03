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亞運射箭／反曲弓個人賽沒能再拚獎牌 湯智鈞、李彩綺、許芯慈8強止步
名古屋亞運射箭反曲弓個人賽，我國3名選手晉級8強，皆未能再向前挺進，湯智鈞8強戰以0：6落敗，三度參與亞運仍未能在個人賽奪牌；兩名女將李彩綺、許芯慈也都無緣4強。
兩屆奧運國手湯智鈞在上屆杭州亞運個人賽16強止步，今年三戰亞運，昨天拿下反曲弓男子團體銅牌，個人賽則是在資格賽破大會紀錄取得第3種子，接著在對抗賽連過兩關晉級8強。
湯智鈞今天8強戰面對地主日本隊選手中西絢哉，連兩局都是8分箭開局，皆射下27分，第三局連兩支9分箭後，最後一箭射中10分，仍不敵對手連3局29分的表現，以0：6落敗，依舊無緣個人亞運個人賽首面獎牌。
至於兩名女子選手李彩綺、許芯慈雙闖個人8強。李彩綺面對中國大陸選手朱靜宜以0：6落敗；18歲許芯慈則是和南韓選手吳藝珍激戰5局，前3局結束3：3平手，第4局最後一箭射出8分、不敵對手連兩支10分箭表現， 陷入3：5落後，第5局雙方都射出28分，許芯慈以4：6錯失勝利。
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