快訊

台男赴日扮警察詐騙！ 再入境成田被捕、長相姓名全公布

柯文哲合體柯志恩 酸賴瑞隆「太好打」！點名他當競選總幹事

馬斯克突與4孩媽分手！她曝心碎聲明：一周內從相愛到放手

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運高爾夫／錢珮芸帶傷奮戰「領頭衝」 徐薇淩再穿國手戰袍駕輕就熟

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
徐薇淩再披國手戰袍，與隊友靠默契挺過考驗。圖／中華代表團提供
徐薇淩再披國手戰袍，與隊友靠默契挺過考驗。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運高爾夫今天舉行最終輪賽事，我國女將曾雅妮、徐薇淩錢珮芸展現團隊韌性，最終以四輪總桿數550桿險勝南韓，奪得女團銅牌，這也是我國高爾夫女團繼2010年廣州亞運後，睽違16年再度站上亞運頒獎台。

這面銅牌得來不易，其中剛從高爾夫球肘傷勢復出的錢珮芸更是咬牙撐過，她透露自己在比賽前曾因傷休養近四個月，賽前甚至有三個月完全無法練球，讓她感到相當焦慮，「那時候所有運動都不能做，只能去爬山，壓力大到一直吃、變很胖。」

錢珮芸帶傷復出，撐過手肘傷勢與久未實戰焦慮。圖／中華代表團提供
錢珮芸帶傷復出，撐過手肘傷勢與久未實戰焦慮。圖／中華代表團提供

錢珮芸表示，先前打美國公開賽時手就非常痛，每天都要吃止痛藥否則劇痛無比，甚至後來硬打團體賽還造成更多傷害，才意識到真的必須休息。即便這次帶著傷勢與久未實戰的焦慮上陣，她仍勇敢頂住壓力，「今天大家策略就是『Go big or go home』，我很相信隊友，但也希望自己能多carry她們一點。」

前九洞面臨亂流的徐薇淩也笑說，自己前面打得不順一度萌生想休戰的念頭，但想到團體成績緊繃，說什麼也要「ㄍㄧㄥ住」，「萬一就是另外兩個隊友打很好，最後萬一看在我身上，然後我打一個很白癡的成績，不是很搞笑嗎？想說至少也不能太丟臉。」

對於繼巴黎奧運後再度披上國手戰袍，徐薇淩直言這次名古屋亞運再度代表國家出賽算是駕輕就熟，加上團隊凝聚力與氣氛佳也非常有默契，雖然賽事期間遇到了接駁車班次彈性差、賽程「晚接早」等考驗，大家依舊在群組互相喊話加油。如今順利抱回女團銅牌，三人不僅為國爭光，也為接下來的各項巡迴賽注入一劑強心針。

亞運 徐薇淩 錢珮芸 2026名古屋亞運 高爾夫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運高爾夫／相隔20年再助女團摘銅 曾雅妮坦言擔心成為「老鼠屎」

亞運高爾夫／重返亞運被小選手認出 曾雅妮兩屆摘銅心情大不同

亞運高球／大雨打亂高爾夫練習日　「亞運菜鳥」徐薇淩盼能下場熟悉

亞運高爾夫／曾雅妮女子第二輪暫並列第13 不滿推桿表現

相關新聞

亞運網球／女雙金牌戰「詹謝對決」受矚目 現場響起《我們的主場》

眾所矚目的名古屋亞運網球女雙金牌戰，今天午間在東山公園網球場開打，兩組台灣女雙正面交鋒，由詹皓晴／吳芳嫻聯手，出戰謝淑薇／梁恩碩，比賽現場賽前甚至響起台灣流行歌曲，瀰漫濃濃「台灣味」。

亞運高爾夫／相隔20年再助女團摘銅 曾雅妮坦言擔心成為「老鼠屎」

名古屋亞運高爾夫球賽事在今天迎來最終輪，其中上午出發的女子組，我國好手曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸，儘管在個人賽分別以並列第9名和兩個並列第11名作收，但仍攜手幫助中華女團以總桿數550桿成績拿下銅牌，也是繼廣州亞運後再度奪下女團獎牌。

亞運女壘／中華隊3轟提前4局擊敗菲律賓 連兩屆奪銅

名古屋亞運女壘今天進行獎牌戰，中華隊在銅牌戰以12：2提前4局擊敗菲律賓隊，也確定亞運女壘舉辦10屆以來都由中國大陸、日本、中華隊包辦獎牌。

亞運拳擊／輸了也不會咬人！陳念琴失金牌卻抱對手「開心轉圈圈」 網：風度滿分

2026愛知名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰2日晚間登場，台灣「拳擊女王」陳念琴與印度選手胡達（Parveen Hooda）正面交鋒，雙方前兩回合各拿下一局，戰況相當膠著。決勝回合兩人受到體力下滑影響，陳念琴最終以2比3惜敗，收下銀牌，雖然無緣生涯首面亞運金牌，但仍刷新個人亞運最佳成績。

亞運拳擊／落敗後留擂台抗議 輸陳念琴的北韓名將「臭臉」離場拒合影

名古屋亞運再度出現北韓選手引發爭議的場面，女子拳擊54公斤級銀牌選手方哲美落敗後留在擂台抗議；女子拳擊65公斤級銅牌選手黃孝順沒參加賽後選手大合照，提前離場，引發日本網友熱烈討論。

亞運拳擊／巴黎奧運後陷低潮 林郁婷謝謝自己沒放棄

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運奪下女子六十公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。賽後談到這一路走來的歷程，她坦言過程極為艱辛，除了對於身邊支持者充滿感激，更是感謝自己在陷入低潮後仍一路堅持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。