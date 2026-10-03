亞運高爾夫／錢珮芸帶傷奮戰「領頭衝」 徐薇淩再穿國手戰袍駕輕就熟

名古屋亞運高爾夫今天舉行最終輪賽事，我國女將曾雅妮、徐薇淩與錢珮芸展現團隊韌性，最終以四輪總桿數550桿險勝南韓，奪得女團銅牌，這也是我國高爾夫女團繼2010年廣州亞運後，睽違16年再度站上亞運頒獎台。

這面銅牌得來不易，其中剛從高爾夫球肘傷勢復出的錢珮芸更是咬牙撐過，她透露自己在比賽前曾因傷休養近四個月，賽前甚至有三個月完全無法練球，讓她感到相當焦慮，「那時候所有運動都不能做，只能去爬山，壓力大到一直吃、變很胖。」

錢珮芸帶傷復出，撐過手肘傷勢與久未實戰焦慮。圖／中華代表團提供

錢珮芸表示，先前打美國公開賽時手就非常痛，每天都要吃止痛藥否則劇痛無比，甚至後來硬打團體賽還造成更多傷害，才意識到真的必須休息。即便這次帶著傷勢與久未實戰的焦慮上陣，她仍勇敢頂住壓力，「今天大家策略就是『Go big or go home』，我很相信隊友，但也希望自己能多carry她們一點。」

前九洞面臨亂流的徐薇淩也笑說，自己前面打得不順一度萌生想休戰的念頭，但想到團體成績緊繃，說什麼也要「ㄍㄧㄥ住」，「萬一就是另外兩個隊友打很好，最後萬一看在我身上，然後我打一個很白癡的成績，不是很搞笑嗎？想說至少也不能太丟臉。」

對於繼巴黎奧運後再度披上國手戰袍，徐薇淩直言這次名古屋亞運再度代表國家出賽算是駕輕就熟，加上團隊凝聚力與氣氛佳也非常有默契，雖然賽事期間遇到了接駁車班次彈性差、賽程「晚接早」等考驗，大家依舊在群組互相喊話加油。如今順利抱回女團銅牌，三人不僅為國爭光，也為接下來的各項巡迴賽注入一劑強心針。