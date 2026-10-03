亞運高爾夫／重返亞運被小選手認出 曾雅妮兩屆摘銅心情大不同

暌違20年再度踏上亞運高爾夫賽場，我國「微笑球后」曾雅妮，心境早已不同以往，在名古屋亞運高球最終輪賽事中，她與隊友徐薇淩、錢珮芸聯手奮戰，最終以三輪總桿數550桿險勝南韓，為中華女團奪得一面珍貴的銅牌。

談起這場比賽，曾雅妮直言心情異常緊張，「如果只是代表個人，回去哭一哭就算了；但代表國家，感覺全台灣的人都在看，不想成為那個『老鼠屎』。」轉職業多年的她習慣了單打獨鬥，但這次重返國家隊，背後有著防護員、醫師與協會組成的強大後勤，讓她體會到久違的團隊凝聚力，能無後顧之憂地在場上揮桿。

身為隊上年紀最長的「小隊長」，曾雅妮在末輪出發前特別鼓勵隊友，「Go big or go home，放手一搏，沒有回頭路了！」而在最後一輪的考驗中，曾雅妮雖然前5洞吞下2個柏忌，但隨後在第7至10洞猛攻連續抓下4鳥；即便第12洞球落入沙坑、甚至因救球姿勢過大險些拉傷，她依然頂住壓力，以68（－2）桿繳卡，最終四輪以276桿並列個人第9名，順利為團隊奠定勝基。

賽後曾雅妮也透露，暌違20年重返亞運賽場，也遇到同場的年輕小將向她表示「從小看她打球長大」，能跟她一起開球猶如夢想成真，讓曾雅妮不禁笑稱歲月飛逝，但也更珍惜這次的亞運經驗，「相較於上一次像是來玩的，這次感覺真的很不同，尤其這應該會是最後一次（亞運）也有可能，當然就很珍惜這種感覺。」