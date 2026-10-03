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亞運網球／女雙金牌戰「詹謝對決」受矚目 現場響起《我們的主場》
眾所矚目的名古屋亞運網球女雙金牌戰，今天午間在東山公園網球場開打，兩組台灣女雙正面交鋒，由詹皓晴／吳芳嫺聯手，出戰謝淑薇／梁恩碩，比賽現場賽前甚至響起台灣流行歌曲，瀰漫濃濃「台灣味」。
我國網球女雙連續兩屆亞運確定「金包銀」，尤其本屆金牌戰的對決，因為謝淑薇對決詹皓晴的戲碼，讓比賽格外受到討論，兩人上個月因為賽後沒握手引發在社群上「隔空交火」，這次則是同披中華隊戰袍在亞運拚佳績，金牌戰的互動成為關注焦點。
這場女雙金牌戰雖在正中午開打，但現場仍有不少民眾進場觀賽，賽前雙方練習時，大會甚至播放多首台灣運動賽事常聽到的歌曲，包括《東區東區》、《我們的主場》暖場，確實像是將名古屋亞運變成「主場」的氛圍。
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