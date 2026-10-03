聽新聞
0:00 / 0:00
亞運女壘／中華隊3轟提前4局擊敗菲律賓 連兩屆奪銅
名古屋亞運女壘今天進行獎牌戰，中華隊在銅牌戰以12：2提前4局擊敗菲律賓隊，也確定亞運女壘舉辦10屆以來都由中國大陸、日本、中華隊包辦獎牌。
女壘賽制採取8隊單循環，前2名晉級金牌戰、第3、4名打銅牌戰，由7勝0敗的日本隊、6勝1敗的中國隊爭金，5勝2敗的中華隊、4勝3敗的菲律賓隊爭銅。
中華隊全場敲出13支安打，包括3發全壘打，包括第一局林鳳珍兩分砲、第二局陳家宜和葉貴萍各一發三分砲，提前4局底定勝負；投手則由柯夏愛、杜雅婷各負責2局，柯夏愛挨了一發兩分砲失分。
中華女壘代表隊連兩屆收下銅牌、隊史第6面銅牌，且賽事10屆以來前三名全數都是中國、日本、中華隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。