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亞運女壘／中華隊3轟提前4局擊敗菲律賓 連兩屆奪銅

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華女壘在名古屋亞運銅牌戰火力全開，以12：2提前4局擊敗菲律賓，收下連兩屆銅牌，也是隊史第6面銅牌。圖／中華代表團提供
中華女壘在名古屋亞運銅牌戰火力全開，以12：2提前4局擊敗菲律賓，收下連兩屆銅牌，也是隊史第6面銅牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運女壘今天進行獎牌戰，中華隊在銅牌戰以12：2提前4局擊敗菲律賓隊，也確定亞運女壘舉辦10屆以來都由中國大陸、日本、中華隊包辦獎牌。

女壘賽制採取8隊單循環，前2名晉級金牌戰、第3、4名打銅牌戰，由7勝0敗的日本隊、6勝1敗的中國隊爭金，5勝2敗的中華隊、4勝3敗的菲律賓隊爭銅。

中華隊全場敲出13支安打，包括3發全壘打，包括第一局林鳳珍兩分砲、第二局陳家宜和葉貴萍各一發三分砲，提前4局底定勝負；投手則由柯夏愛、杜雅婷各負責2局，柯夏愛挨了一發兩分砲失分。

中華女壘代表隊連兩屆收下銅牌、隊史第6面銅牌，且賽事10屆以來前三名全數都是中國、日本、中華隊。

2026名古屋亞運 女壘

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