亞運拳擊／落敗後留擂台抗議！輸陳念琴的北韓名將「臭臉」離場拒合影

名古屋亞運再度出現北韓選手引發爭議的場面，女子拳擊54公斤級銀牌選手方哲美落敗後留在擂台抗議；女子拳擊65公斤級銅牌選手黃孝順沒參加賽後選手大合照，提前離場，引發日本網友熱烈討論。

據南韓媒體《朝鮮日報》報導，比賽結果宣布後，北韓選手方哲美雙手叉腰，沒立即向裁判致意，也沒離開擂台，而是在場內停留。北韓總教練與助理教練也向裁判強烈抗議，但比賽結果並未因此改變。大約1分鐘後，方哲美才向裁判團鞠躬致意，神情嚴肅離開比賽場地。

日本媒體《RONSPO》報導指出，北韓選手黃孝順賽後提前離場，可能是藉此表達對準決賽判決的不滿，但目前未公開說明原因。南韓媒體《SPOTV News》以「北韓拳擊銅牌選手再現罕見舉動，頒獎典禮突然離席，金銀牌選手也感到困惑」為題報導，形容她把擂台上的不滿帶到頒獎台。

黃孝順準決賽面對台灣名將陳念琴時，以2：3落敗。她原本被視為金牌熱門，開幕典禮時曾擔任北韓代表團掌旗官。

本屆亞運，北韓代表團也曾因其他場外事件受到關注。女子舉重獎牌記者會，有南韓記者使用當地常見的「北韓」稱呼後，北韓選手拒訪。男子足球日本對北韓準決賽結束後，北韓總教練也因不滿裁判，在記者會面對日本記者提問時保持沉默，引發討論。