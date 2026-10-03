亞運拳擊／輸了也不會咬人！陳念琴失金牌卻抱對手「開心轉圈圈」 網：風度滿分

2026愛知名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰2日晚間登場，台灣「拳擊女王」陳念琴與印度選手胡達（Parveen Hooda）正面交鋒，雙方前兩回合各拿下一局，戰況相當膠著。決勝回合兩人受到體力下滑影響，陳念琴最終以2比3惜敗，收下銀牌，雖然無緣生涯首面亞運金牌，但仍刷新個人亞運最佳成績。賽後她大方抱起胡達旋轉，此舉動也讓人大讚台灣選手風度真的很好。

陳念琴本屆賽事一路闖進金牌戰，4強賽更擊敗北韓選手黃孝順，提前確定至少拿下銀牌。面對身材相近的胡達，首回合雙方多次正面換拳，陳念琴一度以0比5落後，第二回合隨即調整策略、轉守為攻，以5比0扳回一城，雙方戰成平手，最終在決勝回合由胡達以些微差距勝出。

比賽結束後，陳念琴與胡達在場上相互擁抱，氣氛與激烈的場上對決形成強烈對比，陳念琴甚至直接將對手抱起來轉圈，畫面曝光後迅速在網路引發討論。賽後受訪時，陳念琴也肯定印度隊在情蒐、團隊合作與訓練節奏等方面的表現，認為有不少值得學習之處，並期待未來還有機會與胡達再次交手。

亞運拳擊，中華陳念琴獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

陳念琴落敗後展現出的態度也獲得不少網友肯定，許多人認為即使未能奪金，仍展現出大方與尊重對手的運動家精神，PTT留言稱讚「超有風度，態度滿分」、「上次奧運銅，這次亞運銀，下次洛杉磯肯定金了」。也有網友將她與前一天發生的柔道賽場插曲放在一起討論，形成強烈對比。

名古屋亞運女子70公斤級柔道賽1日發生中國選手唐婧咬傷日本選手前田凜的事件。8強賽中，前田遭唐婧在寢技防守過程中咬住左手腕附近，裁判中止比賽後，依規判定唐婧犯規落敗，前田則晉級。轉播畫面可見前田手腕留下明顯齒痕，事件隨後引發日本網友熱議；前田賽後表示，起初以為只是牙齒碰到，但感覺疼痛後才發現確實被咬住。她最終一路晉級並奪下女子70公斤級金牌。