快訊

台中男清晨毒駕撞天橋！體大3學生「晨跑」慘遭撞上

北捷座椅驚見「一灘血」路人繞道！下秒1幕暖爆 網讚：整個人在發光

酒測儀連內網竟偵測出中國晶片 台鐵緊急停用：昨天已更新完畢

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運拳擊／輸了也不會咬人！陳念琴失金牌卻抱對手「開心轉圈圈」 網：風度滿分

聯合新聞網／ 綜合報導
名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手，轉圈恭賀奪金。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手，轉圈恭賀奪金。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

2026愛知名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰2日晚間登場，台灣「拳擊女王」陳念琴與印度選手胡達（Parveen Hooda）正面交鋒，雙方前兩回合各拿下一局，戰況相當膠著。決勝回合兩人受到體力下滑影響，陳念琴最終以2比3惜敗，收下銀牌，雖然無緣生涯首面亞運金牌，但仍刷新個人亞運最佳成績。賽後她大方抱起胡達旋轉，此舉動也讓人大讚台灣選手風度真的很好。

陳念琴本屆賽事一路闖進金牌戰，4強賽更擊敗北韓選手黃孝順，提前確定至少拿下銀牌。面對身材相近的胡達，首回合雙方多次正面換拳，陳念琴一度以0比5落後，第二回合隨即調整策略、轉守為攻，以5比0扳回一城，雙方戰成平手，最終在決勝回合由胡達以些微差距勝出。

比賽結束後，陳念琴與胡達在場上相互擁抱，氣氛與激烈的場上對決形成強烈對比，陳念琴甚至直接將對手抱起來轉圈，畫面曝光後迅速在網路引發討論。賽後受訪時，陳念琴也肯定印度隊在情蒐、團隊合作與訓練節奏等方面的表現，認為有不少值得學習之處，並期待未來還有機會與胡達再次交手。

亞運拳擊，中華陳念琴獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運拳擊，中華陳念琴獲得銀牌。特派記者陳正興／名古屋攝影

陳念琴落敗後展現出的態度也獲得不少網友肯定，許多人認為即使未能奪金，仍展現出大方與尊重對手的運動家精神，PTT留言稱讚「超有風度，態度滿分」、「上次奧運銅，這次亞運銀，下次洛杉磯肯定金了」。也有網友將她與前一天發生的柔道賽場插曲放在一起討論，形成強烈對比。

名古屋亞運女子70公斤級柔道賽1日發生中國選手唐婧咬傷日本選手前田凜的事件。8強賽中，前田遭唐婧在寢技防守過程中咬住左手腕附近，裁判中止比賽後，依規判定唐婧犯規落敗，前田則晉級。轉播畫面可見前田手腕留下明顯齒痕，事件隨後引發日本網友熱議；前田賽後表示，起初以為只是牙齒碰到，但感覺疼痛後才發現確實被咬住。她最終一路晉級並奪下女子70公斤級金牌。

中國女子柔道選手唐婧咬傷對手前田凜，遭判「反則負」直接落敗並取消資格。圖截自X
中國女子柔道選手唐婧咬傷對手前田凜，遭判「反則負」直接落敗並取消資格。圖截自X

2026名古屋亞運 拳擊 陳念琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運柔道／日本女將遭中國唐婧「咬傷留齒痕」 日網炎上：太離譜了！

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

亞運柔道／陸媒社群疑降溫唐婧咬人爭議 網友不買單狂批「太丟臉」

亞運拳擊／晉級金牌戰後「閃身步」慶祝 陳念琴學會靠吼叫紓壓

相關新聞

亞運拳擊／輸了也不會咬人！陳念琴失金牌卻抱對手「開心轉圈圈」 網：風度滿分

2026愛知名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰2日晚間登場，台灣「拳擊女王」陳念琴與印度選手胡達（Parveen Hooda）正面交鋒，雙方前兩回合各拿下一局，戰況相當膠著。決勝回合兩人受到體力下滑影響，陳念琴最終以2比3惜敗，收下銀牌，雖然無緣生涯首面亞運金牌，但仍刷新個人亞運最佳成績。

亞運網球／女雙確定「金包銀」吳芳嫺：中華隊是大贏家

名古屋亞運網球賽場，我國代表隊昨天在混雙賽事由謝淑薇／曾俊欣搭檔再收一銅，今天女雙金牌戰則是確定「金包銀」，由謝淑薇／梁恩碩對決詹皓晴／吳芳嫺，上演「寶島內戰」，確定有第五金入袋。

亞運拳擊／林郁婷跨級摘金 陳念琴奪銀創個人最佳成績

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運女子六十公斤級決賽中，以五比○完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金，加上拳擊女子六十五公斤級陳念琴、跆拳道男子八十公斤級洪俊義、電競「英雄聯盟」、輕艇越野激流張筑涵四面銀牌，我國代表團單日進帳一金四銀三銅，總獎牌數四金十六銀卅銅。

亞運拳擊／巴黎奧運後陷低潮 林郁婷謝謝自己沒放棄

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運奪下女子六十公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。賽後談到這一路走來的歷程，她坦言過程極為艱辛，除了對於身邊支持者充滿感激，更是感謝自己在陷入低潮後仍一路堅持。

亞運跆拳道／最後3秒失守 洪俊義「銀」恨

名古屋亞運跆拳道對打昨天開踢，中華隊昨天單日進帳一銀一銅，洪俊義在男子八十公斤級金牌戰最後三秒失守，以銀牌收場，追平隊史近十二年男子選手在亞運的最佳成績；王薇嘉則在女子六十七公斤級挺進四強後不敵伊朗對手、收下銅牌。

亞運射箭／教練「突然的靈感」換棒次 反曲弓男團射銅

我國射箭代表隊連續三天傳回好消息，繼複合弓帶回一銀一銅後，昨天反曲弓男子團體接棒奪牌，湯智鈞／林子翔／鄭祥輝雖在四強戰落敗無緣爭金，但銅牌戰挺過亂流，以六比二擊敗伊朗，再添一面銅牌入袋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。