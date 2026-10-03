亞運射箭／教練「突然的靈感」換棒次 反曲弓男團射銅

我國射箭代表隊連續三天傳回好消息，繼複合弓帶回一銀一銅後，昨天反曲弓男子團體接棒奪牌，湯智鈞／林子翔／鄭祥輝雖在四強戰落敗無緣爭金，但銅牌戰挺過亂流，以六比二擊敗伊朗，再添一面銅牌入袋。

反曲弓中華男團昨天在四強戰強碰第一種子強敵南韓，名古屋賽場的風勢讓雙方都較難掌握，但中華隊因調整速度不如對手，以○比六落敗進入銅牌戰。碰上伊朗時，第一局也還在找準心，幸運靠著對手脫靶失誤搶得先機，三、四局再以穩定發揮射回銅牌。

「湯包」湯智鈞連三屆亞運參賽，還有兩屆奧運經驗，昨天扛開路先鋒卻連兩戰第一箭出現失誤、僅射七分，他坦言自己狀況確實不到非常好，但有教練、隊友的支持和鼓勵，「還沒到最後一支箭，都不會放棄。」

銅牌戰最後三支箭，教練「突然的靈感」決定調整棒次，讓林子翔開路，湯智鈞調整至第二棒，再交給全隊最年輕的廿一歲鄭祥輝關門。個人首次在國際賽決賽登場，鄭祥輝以穩穩地九分箭鎖定勝利，湯智鈞說：「輝哥狀態很好，就讓他做最後一棒穩住氣勢。」

看著學長湯智鈞一開賽出現七分箭，讓接著要上場鄭祥輝坦言「很慌」，但湯包給了清楚的指示，讓他安心不少，最後一趟再扛關門壓力。鄭祥輝笑說，沒時間想太多，「帥就完事了，把箭丟出去就有了，平常做那麼多準備，順其自然把箭射出去就好了。」

反曲弓男團一掃上屆杭州亞運十六強止步、無緣衛冕的遺憾，本屆銅牌入袋，今天由湯智鈞在個人賽繼續瞄準獎牌，盼延續資格賽射出國際賽個人新高六九二分的手感，再次站上頒獎台。