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亞運跆拳道／最後3秒失守 洪俊義「銀」恨

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
亞運跆拳道男子八十公斤級金牌戰，我國好手洪俊義（右）拚到最後才落敗，銀牌作收。路透
亞運跆拳道男子八十公斤級金牌戰，我國好手洪俊義（右）拚到最後才落敗，銀牌作收。路透

2026名古屋亞運

名古屋亞運跆拳道對打昨天開踢，中華隊昨天單日進帳一銀一銅，洪俊義在男子八十公斤級金牌戰最後三秒失守，以銀牌收場，追平隊史近十二年男子選手在亞運的最佳成績；王薇嘉則在女子六十七公斤級挺進四強後不敵伊朗對手、收下銅牌。

洪俊義在去年世大運奪下銀牌，為自己的國際賽之路種下待萌芽的種子，今年初次挑戰亞運殿堂，連闖三關殺進金牌戰，面對烏茲別克對手，在第三回合先取得領先，最後關頭即使被追平，仍有機會帶走金牌，卻在最後三秒被對手得分，飲恨收「銀」。

出發來名古屋之前意外感染諾羅病毒，洪俊義挺過身體不適，拚到最後三秒因體力耗盡功虧一簣，賽後他難掩失望，「講殘酷一點，就是這十幾年努力，不如這三秒。這三秒如果有把握好，就是這場比賽最大的贏家，但沒處理好，很可惜也很遺憾。」

看在中華隊總教練蘇泰源眼中，洪俊義是一名「很特別的選手」，很認真也很努力，「在我們很累的訓練之後，我去重訓室跑跑步機紓壓的時候，他永遠在那邊。他自己去加強，他知道自己的不足，他非常棒，這面獎牌是他自己努力來的。」

王薇嘉則是在女子六十七公斤級闖入四強，最終不敵伊朗對手無緣爭金，但首度參與亞運就奪銅牌，她笑說很開心，「我覺得努力沒有白費，我有盡力了，我很滿意自己的表現，因為我練習確實也盡力了。」

挺過去年國際賽沒有太好表現的低潮，在亞運摘下銅牌，蘇泰源給她「超過一百分」的肯定，王薇嘉也自評表現九十分。對於這樣的成績，她心中滿是感謝，「所有人都在幫助我，不管是誰，每一個人在我亞運前都很重要。」

2026名古屋亞運 跆拳道 洪俊義 中華隊

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