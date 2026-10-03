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亞運網球／女雙確定「金包銀」 3日上演寶島內戰

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
謝淑薇／梁恩碩挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供
謝淑薇／梁恩碩挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運網球賽場，我國代表隊昨天在混雙賽事由謝淑薇／曾俊欣搭檔再收一銅，今天女雙金牌戰則是確定「金包銀」，由謝淑薇／梁恩碩對決詹皓晴吳芳嫺，上演「寶島內戰」，確定有第五金入袋。

這場女雙金牌戰雖都是我國選手，但因上演「詹謝對決」，比賽還未開打就話題十足，上個月美網過招時，因為賽後「沒握手」引發雙方在網路上「隔空交火」，這次兩人一同披上國家隊戰袍爭取佳績，互動也格外受矚目。

謝淑薇暌違十二年參與亞運，本屆與梁恩碩搭配，首戰因對手退賽直闖八強，挺進四強後，昨天連兩盤打到搶七，以直落二擊敗哈薩克組合，搶下金牌戰門票；另一組女雙詹皓晴則是連過兩關後，昨天四強戰擊退香港女雙張瑋桓／王康怡，同闖決賽。

亞運網球女雙金牌戰連兩屆上演「台灣對決」，詹皓晴連續四屆女雙奪牌，三年前杭州亞運與姐姐詹詠然攜手摘金，本屆改搭吳芳嫺力拚衛冕，她感謝搭檔攜手挺進金牌戰，「台灣『金包銀』就已經是皆大歡喜。」吳芳嫺認為，無論決賽成績為何，「走到這一步，中華隊已是最大贏家。」

梁恩碩三年前與李亞軒搭配獲銀牌，本屆則是與謝淑薇合拍出擊，連兩屆爭金，對於再次迎接「台灣對決」，她也坦言開心，「感謝淑薇姐邀請我打亞運，明天希望能打出最好的表現」。

詹皓晴／吳芳嫺搭檔挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供
詹皓晴／吳芳嫺搭檔挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運 網球 謝淑薇 詹皓晴 吳芳嫺 梁恩碩

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