亞運拳擊／巴黎奧運後陷低潮 林郁婷謝謝自己沒放棄

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運奪下女子六十公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。賽後談到這一路走來的歷程，她坦言過程極為艱辛，除了對於身邊支持者充滿感激，更是感謝自己在陷入低潮後仍一路堅持。

在巴黎奧運奪下歷史性的金牌後，林郁婷一度因為性別檢測風波失去舞台，甚至在漫長的等待黑暗期中，想要就此放棄選手生涯，在昨天奪金後談起這段低潮期時，她一度忍不住哽咽。

林郁婷坦言，當時確實心生退意，「那時候都只想趕快收拾、收拾回家好了，已經不抱持任何希望。」在漫長且無盡的等待過程中，最為煎熬的是心靈上的巨大壓力，讓她至今想起仍深受觸動，甚至開玩笑地說：「當時看到教練都想逃跑。」

所幸在團隊與教練不離不棄的陪伴下，林郁婷才重新振作，她感性表示，非常感謝教練耗費極大心力始終堅定地相信她，也感謝醫療團隊與支持者們，不論在她風光或跌落谷底時都緊緊接住她。

今年初備戰狀態不理想，加上從五十七公斤級跨量級挑戰六十公斤級，林郁婷展現出強烈企圖心，「人就是這樣，會想要看見更不一樣的自己。五十七公斤級已經有很不錯的成績，所以希望給自己不一樣的挑戰，看看能走到哪裡。」

儘管換量級後強敵環伺，讓林郁婷笑稱自己就像是「誤闖叢林的小白兔」，這次亞運幾乎場場苦戰，但最終仍靠著團隊調理與自身的堅持挺了過來。她含淚說道：「更要感謝林郁婷妳堅持到現在，因為不是所有人都可以撐得住強哥（教練曾自強）的課表。」