聽新聞
0:00 / 0:00

亞運拳擊／巴黎奧運後陷低潮 林郁婷謝謝自己沒放棄

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
我國「拳后」林郁婷2日在名古屋亞運奪下女子60公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。特派記者陳正興／名古屋攝影
我國「拳后」林郁婷2日在名古屋亞運奪下女子60公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運奪下女子六十公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。賽後談到這一路走來的歷程，她坦言過程極為艱辛，除了對於身邊支持者充滿感激，更是感謝自己在陷入低潮後仍一路堅持。

巴黎奧運奪下歷史性的金牌後，林郁婷一度因為性別檢測風波失去舞台，甚至在漫長的等待黑暗期中，想要就此放棄選手生涯，在昨天奪金後談起這段低潮期時，她一度忍不住哽咽。

林郁婷坦言，當時確實心生退意，「那時候都只想趕快收拾、收拾回家好了，已經不抱持任何希望。」在漫長且無盡的等待過程中，最為煎熬的是心靈上的巨大壓力，讓她至今想起仍深受觸動，甚至開玩笑地說：「當時看到教練都想逃跑。」

所幸在團隊與教練不離不棄的陪伴下，林郁婷才重新振作，她感性表示，非常感謝教練耗費極大心力始終堅定地相信她，也感謝醫療團隊與支持者們，不論在她風光或跌落谷底時都緊緊接住她。

今年初備戰狀態不理想，加上從五十七公斤級跨量級挑戰六十公斤級，林郁婷展現出強烈企圖心，「人就是這樣，會想要看見更不一樣的自己。五十七公斤級已經有很不錯的成績，所以希望給自己不一樣的挑戰，看看能走到哪裡。」

儘管換量級後強敵環伺，讓林郁婷笑稱自己就像是「誤闖叢林的小白兔」，這次亞運幾乎場場苦戰，但最終仍靠著團隊調理與自身的堅持挺了過來。她含淚說道：「更要感謝林郁婷妳堅持到現在，因為不是所有人都可以撐得住強哥（教練曾自強）的課表。」

2026名古屋亞運 拳擊 林郁婷 性別 巴黎奧運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運拳擊／漫長黑暗中等待曙光一度想放棄 林郁婷：感謝自己挺過

亞運拳擊／跨量級完成連霸寫紀錄 林郁婷坦言像誤闖森林小白兔

亞運拳擊／回應質疑「用實力證明」！ 林郁婷闖金牌戰拚連霸差一步

亞運拳擊／橫跨3屆9公斤的3面獎牌 林郁婷完美執行教練摘金劇本

相關新聞

廣角鏡／林郁婷拳擊2連霸 我亞運史上第1人

今年名古屋亞運轉戰女子六十公斤級賽事的我國「拳后」林郁婷，昨天擊敗中國大陸強敵楊成宇收下金牌，成為我國史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手，她與教練曾自強也將放眼兩年後的洛杉磯奧運。林郁婷在巴黎奧運奪金後因性別檢測風波一度失去舞台，並陷入漫長的等待黑暗期，讓她一度想放棄選手生涯，如今再度重返擂台證明自己。

亞運網球／女雙確定「金包銀」 3日上演寶島內戰

名古屋亞運網球賽場，我國代表隊昨天在混雙賽事由謝淑薇／曾俊欣搭檔再收一銅，今天女雙金牌戰則是確定「金包銀」，由謝淑薇／梁恩碩對決詹皓晴／吳芳嫺，上演「寶島內戰」，確定有第五金入袋。

亞運拳擊／巴黎奧運後陷低潮 林郁婷謝謝自己沒放棄

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運奪下女子六十公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。賽後談到這一路走來的歷程，她坦言過程極為艱辛，除了對於身邊支持者充滿感激，更是感謝自己在陷入低潮後仍一路堅持。

亞運跆拳道／最後3秒失守 洪俊義「銀」恨

名古屋亞運跆拳道對打昨天開踢，中華隊昨天單日進帳一銀一銅，洪俊義在男子八十公斤級金牌戰最後三秒失守，以銀牌收場，追平隊史近十二年男子選手在亞運的最佳成績；王薇嘉則在女子六十七公斤級挺進四強後不敵伊朗對手、收下銅牌。

亞運射箭／教練「突然的靈感」換棒次 反曲弓男團射銅

我國射箭代表隊連續三天傳回好消息，繼複合弓帶回一銀一銅後，昨天反曲弓男子團體接棒奪牌，湯智鈞／林子翔／鄭祥輝雖在四強戰落敗無緣爭金，但銅牌戰挺過亂流，以六比二擊敗伊朗，再添一面銅牌入袋。

亞運拳擊／林郁婷跨級摘金 陳念琴奪銀創個人最佳成績

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運女子六十公斤級決賽中，以五比○完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金，加上拳擊女子六十五公斤級陳念琴、跆拳道男子八十公斤級洪俊義、電競「英雄聯盟」、輕艇越野激流張筑涵四面銀牌，我國代表團單日進帳一金四銀三銅，總獎牌數四金十六銀卅銅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。