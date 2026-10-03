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亞運拳擊／林郁婷跨級摘金 陳念琴奪銀創個人最佳成績

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導
我國「拳后」林郁婷擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影
我國「拳后」林郁婷擊敗大陸選手奪金，振臂歡呼。記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運女子六十公斤級決賽中，以五比○完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金，加上拳擊女子六十五公斤級陳念琴、跆拳道男子八十公斤級洪俊義、電競「英雄聯盟」、輕艇越野激流張筑涵四面銀牌，我國代表團單日進帳一金四銀三銅，總獎牌數四金十六銀卅銅。

過去兩屆亞運都有獎牌進帳，其中包括杭州亞運在女子五十七公斤級拿下金牌的林郁婷，今年揮別性別檢驗風波重登亞運舞台，昨天在金牌戰遭遇中國大陸選手楊成宇，在充分發揮距離與速度優勢的情況下，完勝對手，連續兩屆摘金更改寫我國拳擊隊新紀錄。

談到橫跨三屆、三個量級的三面獎牌，林郁婷坦言今年的金牌與以往截然不同、意義重大，尤其是跨量級挑戰對身心都是巨大考驗。教練曾自強也讚許她「忍得住誘惑，耐得住寂寞」，兩人接下來也將放眼明年四月的奧運資格賽，希望在洛杉磯奧運再度站上頒獎台最高處。

至於女子六十五公斤級金牌戰，陳念琴與印度好手帕文在前兩回合打完戰成平手，可惜在決勝回合以二比三敗下陣來，但拿下銀牌仍創下個人亞運最佳成績。

賽後陳念琴仍維持一貫樂觀態度，直言雖然很想要金牌，但有遺憾才算完美，她也會把這次經驗當作墊腳石邁向洛杉磯奧運，「收穫這些經驗，會讓我更有自信面對與準備奧運，大家相信我，我一定會做到的」。

而在輕艇賽場上，我國好手張筑涵在前天女子Ｋ１賽事與頒獎台擦身而過，無緣衛冕後，昨天轉戰越野激流則是以銀牌作收，賽後她說：「在昨天無法贏得獎牌後，我重新調整了心態，告訴自己必須忘記昨天，繼續前進，這個結果對我來說是好的。」

今天將迎高爾夫球最終輪賽事，我國男子好手王偉軒在前三輪打完後暫居並列第二名，男團也並列第三名，有望爭奪獎牌，「微笑球后」曾雅妮則在女子組暫時並列第九名，女團暫居第四。

我國拳擊女將陳念琴在亞運披銀，領獎後笑得燦爛。特派記者陳正興／名古屋攝影
我國拳擊女將陳念琴在亞運披銀，領獎後笑得燦爛。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運 林郁婷 陳念琴 洪俊義 張筑涵

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