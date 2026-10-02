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亞運擊劍／耀達建設莊董事長力挺國手李讓再接再勵 盼攜手邁向奧運殿堂
擊劍新星19歲小將李讓，首次參賽亞運個人賽與團體賽未能如願奪牌，李讓說，擊劍需要不斷的拉績分、自費出國比賽，這不小的花費好在有企業的支持，讓他能持續朝夢想前進！
返國後，也立即向長期支持贊助他的耀達建設莊董事長報告賽後心情！
莊董事長長年贊助支持李讓，助其過去橫掃國內外多項男子銳劍賽事獎牌，寫下台灣佳績紀錄，對李讓的表現感到與有榮焉，更祝福李讓在未來賽場上，能持續大展身手，締造風光，並將全力支持李讓邁向奧運殿堂為國爭光！
李讓 提供
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