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亞運／台灣隊賽程最終日 網球女雙金包銀、高爾夫爭金
2026年名古屋亞運台灣代表隊明天進入最後一天賽事，網球女雙謝淑薇/梁恩碩、詹皓晴/吳芳嫺攜手挺進決賽，提前金包銀；男子高爾夫王偉軒穩居領先群，有望再添金牌。
亞運網球賽事經過連續2天因雨打亂賽程，後續總算如期舉行，謝淑薇搭檔梁恩碩，今天在女雙4強直落2擊敗哈薩克組合；詹皓晴與吳芳嫺同樣直落2力退香港組合，2組台灣搭檔，明天將同場爭金。
男子高爾夫個人賽，台灣好手王偉軒經過前3回合的洗禮，始終穩居領先群，目前僅落後領先者1桿，最終回合將力拚台灣自2014年仁川亞運後，首面男子高爾夫個人金牌。
另外，今天進帳一面銅牌的射箭隊，明天最終日將進行男、女個人反曲弓對抗賽，將從8強登場，台灣男子好手湯智鈞，女子小將李彩綺、許芯慈，也力圖再添獎牌。
跆拳道對打項目，明天台灣共有4名選手包括林唯均、徐晧祐、林翊榛、黃鈺仁陸續登場，今天已經先收下1銀1銅，跆拳道代表隊也盼金牌數能開張。
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