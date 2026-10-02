亞運跆拳道／3秒之差錯失金牌 洪俊義：已經拚盡全力了

我國跆拳道對打好手洪俊義今天在名古屋亞運男子80公斤級闖金牌戰，但就差最後三秒鐘沒能守成，錯失個人首面亞運金牌，他坦言很可惜也很遺憾，「已經勝券在握了，卻離金牌的距離還差一點點。」

洪俊義在出發來名古屋之前，意外感染諾羅病毒，然而挺過身體不適，今天也在亞運連闖三關踢進金牌戰。第一回合雖先吞敗，第二回合則在最後關頭靠著一記旋踢成功逆轉，將戰局扳平，第三回合先取得領先後雖被追平，只要能守成依舊有望奪勝，卻在最後三秒被對手搶下分數，功虧一簣。

即使已用盡全力，與金牌的三秒差距，洪俊義賽後也難掩失望，「講殘酷一點，就是這十幾年努力吧，不如這三秒，這三秒如果有把握好，就是這場比賽最大的贏家，但沒處理好，很可惜也很遺憾。但沒有辦法說什麼，就是自己沒有撐住，未來也會繼續努力。」

看在中華隊總教練蘇泰源眼中，洪俊義是一名「很特別的選手」，很認真也很努力，「在我們很累的訓練之後，我去重訓室跑跑步機紓壓的時候，他永遠在那邊，他自己去加強，他知道自己的不足，他非常棒，今天的獎牌是他自己努力來的。」

去年在2025德國萊茵魯爾世大運男子80公斤級踢下銀牌，洪俊義認為，當時自己沒有任何壓力，「世大運那時像是剛種下的種子，沒什麼顧慮，就是向前衝就對了。」一年後在亞運奪銀，洪俊義也感受到自己的成長，「無論是技術、心態或準備上更了解自己，這次至少我盡力了，雖然結果不是這麼樂見的，但我可以說我已經拚盡全力了。」