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亞運跆拳道／王薇嘉摘銅 教練蘇泰源稱「負面心法」激勵

中央社／ 名古屋2日電
跆拳道女子67公斤級王薇嘉奪銅牌。圖／中華代表團提供
跆拳道女子67公斤級王薇嘉奪銅牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運跆拳道女將王薇嘉今天在女子67公斤級4強戰，以3比14、5比7不敵伊朗好手莫拉迪，雖然無緣晉級金牌戰，但仍獲銅牌，總教練蘇泰源笑說「負面心法」奏效。

被蘇泰源視為「秘密武器」的王薇嘉，生涯首度站上名古屋亞運舞台，就繳出亮眼成績，其中8強戰擊敗中國選手邢佳妮最為關鍵，雖然王薇嘉4強戰以3比14、5比7不敵伊朗好手莫拉迪（Saghar Moradi），不過仍進帳1面銅牌，同時幫助跆拳道代表隊獎牌開張。

蘇泰源賽後接受媒體聯訪時表示，王薇嘉出發前1週得到諾羅，導致幾乎沒有訓練，所幸緊急聯絡醫師林聖章，才讓王薇嘉迅速恢復體力。蘇泰源更笑說，愛徒是負面情緒很高的人，因此比賽期間一直告訴她「妳會輸」，藉以激勵王薇嘉發揮鬥志，「我給她超過100分」。

去年經歷世錦賽、世大運失利，甚至出國比賽幾乎沒有拿到名次，王薇嘉陷入一段低潮，不過她自認這次亞運已經拚盡全力，即使無緣金牌戰，仍相當滿意亞運初體驗的表現，尤其8強面對大獎賽金牌得主邢佳妮，讓王薇嘉感到絕望，沒想到抓住對手狀態不佳的機會，順利過關拿到生涯首面亞運獎牌。

2026名古屋亞運 跆拳道

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