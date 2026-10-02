亞運跆拳道／最後3秒遭逆轉無緣金牌 洪俊義男子80公斤奪銀

名古屋亞運跆拳道場上，洪俊義今天在對打男子80公斤級殺進金牌戰，面對烏茲別克選手Jasurbek Jaysunov，前兩回合戰成平手，第三回合也先取得領先，但最後3秒遭逆轉，以1：2落敗錯失金牌，仍為我國再添一面銀牌。

跆拳道對打賽事今天登場，中華代表隊先有王薇嘉在對打女子67公斤級奪銅牌，接著洪俊義在男子80公斤級殺進金牌戰。

洪俊義第一回合被判輸先陷入落後；第二回合則是在時間終了前，以一記關鍵旋踢拿下分數，1：1扳平戰局；第三回合洪俊義先取得分數領先後，在最後關頭被對手追平，最後3秒則沒能守住遭逆轉吞敗，與金牌擦身而過。