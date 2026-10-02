亞運網球／謝淑薇無緣拚雙金 與曾俊欣搭配混雙收銅牌
本屆名古屋亞運網球場，中華隊再添一銅，謝淑薇與曾俊欣在混雙賽事首度合拍，但今天在4強戰不敵地主搭檔柴原瑛菜／富蘭德（Jay Friend），無緣再朝金牌戰挺進，仍收下銅牌。目前我國男雙、混雙累積2銅，女雙則是確定「金包銀」。
40歲謝淑薇與25歲我國男單「一哥」曾俊欣，在本屆亞運攜手出擊，前兩輪賽事都以直落二擊敗伊朗、印度組合，昨天面對中國大陸的吳易昺／郭涵煜，再以6：2、6：4過關，挺進4強確定獎牌入袋，至少銅牌起跳。
今天謝淑薇先在女雙與梁恩碩攜手搶下金牌戰門票，經過短暫休息又在混雙4強戰與曾俊欣搭配上陣，碰上日本柴原瑛菜／富蘭德（Jay Friend），以1：6、7：6（8：6）、5：10不敵對手，謝淑薇錯過爭取「雙金」的機會，兩人銅牌作收。
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