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亞運射箭／「帥就完事了」鄭祥輝大心臟關門奪銅 妙答：感謝我的頭皮

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
鄭祥輝亞運初體驗奪男團銅牌。圖／中華代表團提供
鄭祥輝亞運初體驗奪男團銅牌。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

生涯首次參與亞運就闖決賽，我國射箭反曲弓男團最年輕的21歲小將鄭祥輝，國際賽首度拚進決賽，在大賽展現強心臟穩定發揮，尤其銅牌戰最後一箭扛「關門」任務，以9分箭終結比賽助團隊帶回銅牌，他笑說自己當下沒想太多，「帥就完事了。」

鄭祥輝與學長「湯包」湯智鈞、林子翔在本屆名古屋亞運反曲弓男子團體賽拚進4強，今天面對強敵南韓雖以0：6落敗無緣爭金，但銅牌戰以6：2擊敗伊朗帶回獎牌。

「那天進4強之後我就告訴自己，一定要拿個牌回台灣！」鄭祥輝在今天奪下銅牌後表示：「既然頭都過了，身體也要過，也是很開心今天能順利把一塊有顏色的牌帶回台灣，雖然結果沒有最好，但是也是亞洲前三。」

亞、奧運經驗豐富的「湯包」湯智鈞在四強、銅牌戰都扛開路先鋒，但兩場比賽第一箭都僅射出7分，排在第二棒的鄭祥輝坦言自己確實「很慌啊！」

鄭祥輝賽後生動地形容，「其實我出國從來沒有進過決賽的經驗，第一次就是亞運的決賽台，我是第二棒嘛，第一棒他就直接射7分，我想說『那我要瞄哪裡？』但學長說是他自己沒射好，要我們瞄中間就好，然後我就射10分。」

鄭祥輝然開玩笑稱是「他的問題」，但也感謝湯包的引導，「學長在前面很清楚告訴我怎麼做，雖然說慌歸慌，但是我箭還是要射啊。」

銅牌戰最後三支箭，教練一個「突然的靈感」決定調整棒次，依照平常練習時也曾演練過的順序，讓林子翔開路，接著由湯包上場，最後讓鄭祥輝關門，而鄭祥輝關鍵的最後一箭落在9分穩收勝利，他瀟灑地笑說：「帥就完事了！把箭丟出去就有了，平常做那麼多準備，順其自然把箭射出去就好了，也沒有想過別的，因為時間好像也剩不多了。」

第一次亞運就射下男團銅牌，鄭祥輝相信天上的媽媽也有觀看這場比賽。至於這面獎牌想獻給誰？他也給了有趣的回答，「獻給我的頭皮，因為今天一整天我都是硬著頭皮上場，如果沒有頭皮的話，今天射不好，射不了這麼好的成績。」

我國反曲弓男團射下銅牌。圖／中華代表團提供
我國反曲弓男團射下銅牌。圖／中華代表團提供

射箭反曲弓中華男團奪銅牌。圖／中華代表團提供
射箭反曲弓中華男團奪銅牌。圖／中華代表團提供

我國反曲弓男團射下銅牌。圖／中華代表團提供
我國反曲弓男團射下銅牌。圖／中華代表團提供

我國反曲弓男團射下銅牌。圖／中華代表團提供
我國反曲弓男團射下銅牌。圖／中華代表團提供

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