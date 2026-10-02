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亞運跆拳道／洪俊義對打男子80公斤級闖金牌戰 力拚代表團第5金
名古屋亞運跆拳道賽場再傳捷報，我國跆拳道對打男子80公斤級洪俊義， 今天在4強戰擊退哈薩克選手Toleugali Batyrkhan，連過三關直闖金牌戰，力拚本屆跆拳道第一金、本屆中華代表團第五金。
洪俊義有著193公分的身材優勢，在去年2025德國萊茵魯爾世大運男子80公斤級踢下銀牌，今年前進名古屋亞運再拚佳績。
洪俊義今天首戰對上菲律賓選手賽亞（Dave Cea）以2：0勝出，8強戰面對南韓選手姜在權也以2：0闖關，二連勝挺進4強，並確定有獎牌入袋。接著4強賽面對哈薩克選手Toleugali Batyrkhan，靠著在第二、三回合的猛烈攻勢，以2：1逆轉對手，拚進金牌戰。
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