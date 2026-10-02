亞運拳擊／錯失金牌仍創個人生涯最佳 陳念琴：有遺憾才完美

我國拳擊女將陳念琴今天在名古屋亞運女子65公斤級金牌戰，以2：3惜敗印度好手帕文（Parveen），雖無緣摘金但仍創下個人亞運最佳成績，賽後陳念琴也樂觀表示，雖然很想要金牌，但也佩服對手表現，強調有遺憾才算完美，會將這次經驗當作墊腳石，更有自信地邁向2028洛杉磯奧運。

談到今天比賽，陳念琴自我檢討第一回合沒能好好掌握機會，發揮出訓練的技術，「第一回合真想給自己一巴掌，沒有好好抓住機會，雖然是訓練呈現的技術之一，但沒做出來真的很遺憾。」

陳念琴也盛讚印度對手帕文極具實力，從57公斤跨量級打到65公斤，還能持續保持優勢並突破各個選手，「這是我必須要去讚美跟尊敬的，印度的情蒐、團隊與訓練節奏都值得我們學習。」

名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手，轉圈恭賀奪金。特派記者陳正興／名古屋攝影

賽後陳念琴特別與對手擁抱、合照展現風度，她笑說自己在拳擊界個性活潑、追求榮耀，雖然比賽中全力以赴，但「鐘聲一敲我們就是朋友」，她也透露賽後特地鼓勵對方，「恭喜我們一起成就了這麼好的比賽，請繼續保持，2028再來。」

此外，與陳念琴同經紀公司的旅日投手古林睿揚也特地到場加油，讓陳念琴備感溫馨，「他的出現對我是很大的精神支持，我也偷偷在流淚，雖然他等一下又要回東京準備明天訓練，真的很感謝他百忙之中抽空前來。」

雖然無緣金牌，但陳念琴樂觀表示，奧運前四名幾乎都是亞洲選手，這次比賽是極大的教訓與進步經驗，「收穫這些經驗，會讓我更有自信面對與準備奧運，大家相信我，我一定會做到的。」

名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影