快訊

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運拳擊／錯失金牌仍創個人生涯最佳 陳念琴：有遺憾才完美

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
中華陳念琴些微落差失敗，表示可惜特派記者陳正興／名古屋攝影 陳正興
中華陳念琴些微落差失敗，表示可惜特派記者陳正興／名古屋攝影 陳正興

2026名古屋亞運

我國拳擊女將陳念琴今天在名古屋亞運女子65公斤級金牌戰，以2：3惜敗印度好手帕文（Parveen），雖無緣摘金但仍創下個人亞運最佳成績，賽後陳念琴也樂觀表示，雖然很想要金牌，但也佩服對手表現，強調有遺憾才算完美，會將這次經驗當作墊腳石，更有自信地邁向2028洛杉磯奧運。

談到今天比賽，陳念琴自我檢討第一回合沒能好好掌握機會，發揮出訓練的技術，「第一回合真想給自己一巴掌，沒有好好抓住機會，雖然是訓練呈現的技術之一，但沒做出來真的很遺憾。」

陳念琴也盛讚印度對手帕文極具實力，從57公斤跨量級打到65公斤，還能持續保持優勢並突破各個選手，「這是我必須要去讚美跟尊敬的，印度的情蒐、團隊與訓練節奏都值得我們學習。」

名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手，轉圈恭賀奪金。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手，轉圈恭賀奪金。特派記者陳正興／名古屋攝影

賽後陳念琴特別與對手擁抱、合照展現風度，她笑說自己在拳擊界個性活潑、追求榮耀，雖然比賽中全力以赴，但「鐘聲一敲我們就是朋友」，她也透露賽後特地鼓勵對方，「恭喜我們一起成就了這麼好的比賽，請繼續保持，2028再來。」

此外，與陳念琴同經紀公司的旅日投手古林睿揚也特地到場加油，讓陳念琴備感溫馨，「他的出現對我是很大的精神支持，我也偷偷在流淚，雖然他等一下又要回東京準備明天訓練，真的很感謝他百忙之中抽空前來。」

雖然無緣金牌，但陳念琴樂觀表示，奧運前四名幾乎都是亞洲選手，這次比賽是極大的教訓與進步經驗，「收穫這些經驗，會讓我更有自信面對與準備奧運，大家相信我，我一定會做到的。」

名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影

名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰，雖落敗，仍對觀眾們致意。特派記者陳正興／名古屋攝影 陳正興
名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰，雖落敗，仍對觀眾們致意。特派記者陳正興／名古屋攝影 陳正興

2026名古屋亞運 陳念琴 拳擊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運拳擊／晉級金牌戰後「閃身步」慶祝 陳念琴學會靠吼叫紓壓

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

亞運拳擊／陳念琴打進金牌戰 要林郁婷快跟上

亞運拳擊／擊敗上屆銀牌 陳念琴闖4強連兩屆登頒獎台

相關新聞

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，我國好手陳念琴遭遇印度名將帕文（Parveen），雙方在前兩回合打完平分秋色的情況下，最終陳念琴就以2：3敗下陣來，以銀牌作收。

亞運拳擊／錯失金牌仍創個人生涯最佳 陳念琴：有遺憾才完美

我國拳擊女將陳念琴今天在名古屋亞運女子65公斤級金牌戰，以2：3惜敗印度好手帕文（Parveen），雖無緣摘金但仍創下個人亞運最佳成績，賽後陳念琴也樂觀表示，雖然很想要金牌，但也佩服對手表現，強調有遺憾才算完美，會將這次經驗當作墊腳石，更有自信地邁向2028洛杉磯奧運。

亞運網球／謝淑薇無緣拚雙金 與曾俊欣搭配混雙收銅牌

本屆名古屋亞運網球場，中華隊再添一銅，謝淑薇與曾俊欣在混雙賽事首度合拍，但今天在4強戰不敵地主搭檔柴原瑛菜／富蘭德（Jay Friend），無緣再朝金牌戰挺進，仍收下銅牌。目前我國男雙、混雙累積2銅，女雙則是確定「金包銀」。

亞運網球／台灣女雙連兩屆「金包銀」 金牌戰「詹謝對決」

我國網球女雙確定連兩屆亞運「金包銀」，今天謝淑薇／梁恩碩的組合率先挺進金牌戰，詹皓晴／吳芳嫺隨後也在4強戰以6：4、6：2直落二擊敗香港組合張瑋桓／王康怡，明天女雙金牌戰上演「詹謝對決」。

亞運拳擊／橫跨3屆9公斤的3面獎牌 林郁婷完美執行教練摘金劇本

我國「拳后」林郁婷今天在名古屋亞運女子60公斤級決賽中，以5：0完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金。賽後指導教練曾自強受訪時坦言，這面金牌並非僥倖，而是團隊早已精心設定好的「劇本」，並讚許林郁婷將這份劇本完美執行。

亞運跆拳道／本屆跆拳道第一面獎牌出爐！ 王薇嘉4強落敗收銅

本屆名古屋亞運跆拳道獎牌開張，王薇嘉今天在對打女子67公斤級闖入4強，雖最終不敵伊朗對手無緣爭金，但首度參與亞運就奪銅牌，替跆拳道代表隊踢回第一面獎牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。