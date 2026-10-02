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亞運跆拳道／本屆跆拳道第一面獎牌出爐！ 王薇嘉4強落敗收銅
本屆名古屋亞運跆拳道獎牌開張，王薇嘉今天在對打女子67公斤級闖入4強，雖最終不敵伊朗對手無緣爭金，但首度參與亞運就奪銅牌，替跆拳道代表隊踢回第一面獎牌。
王薇嘉在今年名古屋亞運國手選拔賽，在女子67公斤級擊敗東京奧運銅牌、杭州亞運銀牌得主羅嘉翎，取得首次參與亞運的機會。
今天王薇嘉在跆拳道對打首日賽事登場，首戰以2：0擊敗越南選手Tran Thi Anh Tuyet前進8強，接著對上中國選手邢佳妮，再以2：1踢回勝利，闖進4強也確保至少銅牌入袋。
王薇嘉接著在4強戰對決伊朗女將謝克拉莉（MORADI SHEIKHLARI Saghar），力拚提升獎牌成色，但面對身材高大的對手，第一回合就被對手4度踢中頭部得分，第二回合沒能也在最後關頭失守，最終以0：2不敵對手，沒能再朝金牌戰前進，但收獲銅牌。
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