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亞運輕艇／張筑涵越野激流摘銀 笑稱手滑被槳葉打醒

中央社／ 名古屋2日電
張筑涵在K艇賽事拿下銅牌。圖／中華民國輕艇協會提供
張筑涵在K艇賽事拿下銅牌。圖／中華民國輕艇協會提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運輕艇激流女將張筑涵今天在越野激流摘下銀牌，連4屆亞運登上頒獎台，她笑說，比賽時手滑掉槳葉打到眼角，讓她瞬間清醒，也走出昨天無緣奪牌難過情緒。

上屆杭州亞運張筑涵拿到女子個人K艇金牌，這次名古屋亞運尋求金牌衛冕，沒想到關鍵時刻發生失誤，最後以第4名作收，與頒獎台失之交臂，更讓她身陷難過情緒，所幸今天她在越野激流迅速調整心情，尤其通過準決賽考驗後，最後在決賽繳出亮眼表現，以銀牌作收。

張筑涵接受中央社採訪時表示，其實昨天晚上回去後，一直在想錯過頒獎台的事情，很多教練也不斷安慰她，只是越野激流的不確定性高，她也沒有絕對把握奪牌，尤其每個國家能派2名選手上陣，更增添奪牌難度。

不過，張筑涵透露，比賽時不慎手滑掉，導致槳葉打到眼角，讓她瞬間清醒必須專注在比賽上，尤其上岸後疼痛感加劇，也算另類的「提醒」，最後如願奪牌後，張筑涵心情相當激動，畢竟過去1年她自費請教練，還得負擔出國比賽、訓練費用，「終於有錢可以付帳單（訓練費）了。」

「假如昨天有發揮好，可能有機會挑戰連2天拿牌，所以今天確定站上頒獎台，我很開心能把情緒宣洩出來。」張筑涵提到，這面獎牌確實不在預期內，但也告訴自己把握每1次機會。

順利續寫連4屆亞運奪牌目標，接下來張筑涵將預計先休息幾天，再決定是否拚洛杉磯奧運。

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