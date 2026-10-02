圖擊／陳念琴亞運拳擊銀牌作收 賽後主動擁抱印度對手

2026名古屋亞運 ▪ 鎖定每日轉播表 準時為中華隊加油！▪ 即時更新！中華英雄奪牌榜▪ 林郁婷奪中華隊第4金！期待陳念琴跟進 名古屋亞運女子拳擊 65公斤級金牌戰今天晚間登場，我國好手陳念琴遭遇印度名將帕文（Parveen），雙方在前兩回合打完平分秋色的情況下，最終陳念琴就以2：3敗下陣來，以銀牌作收。陳念琴賽後擁抱對手帕文轉圈，慶祝她的勝利，展現運動家風度。 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰，雖落敗，仍對觀眾們致意。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手，轉圈恭賀奪金。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱教練團成員。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱對手，轉圈恭賀奪金。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（左）出戰印度帕文（Parveen）（右），前兩回合打完雙方平分秋色，最終陳念琴就以2：3敗下陣來。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰，雖落敗，仍對觀眾們致意。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，仍擁抱教練團成員。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰，雖落敗，仍對觀眾們致意。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴雖落敗，舉起教練團成員的手，表達敬意。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴出戰。特派記者陳正興／名古屋攝影 名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，中華陳念琴（紅衣者）對印度名將帕文。特派記者陳正興／名古屋攝影 中華陳念琴些微落差失敗，表示可惜特派記者陳正興／名古屋攝影 亞運 陳念琴 拳擊 2026名古屋亞運 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往