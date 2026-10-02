圖擊／陳念琴亞運拳擊銀牌作收 賽後主動擁抱印度對手

我國拳擊女將陳念琴今天在名古屋亞運女子65公斤級金牌戰，以2：3惜敗印度好手帕文（Parveen），雖無緣摘金但仍創下個人亞運最佳成績，賽後陳念琴也樂觀表示，雖然很想要金牌，但也佩服對手表現，強調有遺憾才算完美，會將這次經驗當作墊腳石，更有自信地邁向2028洛杉磯奧運。

2026-10-02 17:59