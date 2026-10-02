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亞運射箭／湯智鈞反曲弓男團摘銅初心不變 「用射箭讓世界認識台灣」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供
「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供

2026名古屋亞運

上屆杭州亞運沒能帶回獎牌，我國射箭好手「湯包」湯智鈞在今年名古屋亞運成功雪恥，今天反曲弓男子團體賽射下一面銅牌，也為明天的個人賽添信心，他笑說：「只要隊友在場，就會很有信心。」

我國反曲弓男團今天在4強賽遇上強敵南韓，但賽場風勢略大，雙方表現都稍有失水準，尤其湯智鈞打頭陣的第一支箭僅射7分，最終團隊以0：6落敗無緣爭金。銅牌戰面對伊朗，湯智鈞同樣是7分箭開局，但中華隊在最後兩趟頂住壓力，湯智鈞也找回準心，6：2射下銅牌。

湯智鈞坦言，自己今天的狀況確實不到非常好，「不管是教練還有隊友都一直提醒我、支持我，所以還沒有到最後一支箭，都不會放棄，就是繼續努力。」賽後他也說，自己的想法一直以來都一樣，「想要用射箭來讓世界認識台灣，先從亞洲開始，再到世界，才會達到我最終的夢想。」

湯智鈞在2018年雅加達亞運奪下男團金牌，而走過上屆的失利，在本屆又有男團銅牌進帳，他說：「對手們一定是越來越強，確實在場上大家都越來越準，我們唯有準備好自己，才有下一次的挑戰的機會，一樣是莫忘初心，繼續努力。」

25歲的湯智鈞是團隊中國際賽資歷最豐富的選手，帶上兩名初登亞運的林子翔、鄭祥輝參賽，彼此互相扶持，湯智鈞說：「我們從在國訓中心裡，都是當做同輩在相處，沒有誰說參加過比較多奧運、亞運就比較厲害，我們就是從零開始一起努力。」

「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供
「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供

「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供
「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供

「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供
「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供

「湯包」湯智鈞率反曲弓男團射下銅牌。圖／代表團提供
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湯智鈞 亞運 中華隊 2026名古屋亞運 射箭

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