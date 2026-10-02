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亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳
名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰今天晚間登場，我國好手陳念琴遭遇印度名將帕文（Parveen），雙方在前兩回合打完平分秋色的情況下，最終陳念琴就以2：3敗下陣來，以銀牌作收。
上屆杭州亞運拿下66公斤級銅牌的陳念琴，今年再戰名古屋亞運一路過關斬將，包括在4強賽擊敗北韓強敵黃孝順晉級到金牌戰，在保底銀牌的情況下，已確定改寫個人亞運生涯最佳成績。
而今天的金牌戰陳念琴則是遭遇印度選手帕文，身材相仿的兩人在首回合也展開激戰，甚至數度出現「換拳」的肉搏戰，在無法取得優勢的情況下，首回合打完陳念琴也以0：5落後。
第二回合陳念琴改變戰術轉為主動出擊，以5：0扳回一城，雙方在前兩回合打完後雙方平分秋色。決勝回合雙方在體力都下滑的情況下，最終陳念琴就以2：3敗下陣來，以銀牌作收。
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