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亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

亞運拳擊／吳詩儀場邊應援坦言手癢 古林睿煬也來為陳念琴打氣

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亞運拳擊／吳詩儀場邊應援坦言手癢 古林睿煬也來為陳念琴打氣

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
旅日投手古林睿煬也到場觀戰。特派記者陳正興／名古屋攝影
旅日投手古林睿煬也到場觀戰。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

「四金釵」之一的我國巴黎奧運女子拳擊銅牌好手吳詩儀，本次亞運未能披上國家隊戰袍登場，而是以陳念琴陪練員身分來到名古屋，並在今天現身金牌戰為陳念琴應援，談起初抵達後勤中繼站的感受，吳詩儀直言像回到家一樣溫馨。

吳詩儀今年因選拔安排未如預期，錯失亞錦賽與亞運登場的機會，原本的訓練與參賽計畫全被打亂，吳詩儀在今天受訪時坦言內心難免落寞，「我一直很相信自己有在進步，也可以拿出好成績。」

但對於無法站上亞運舞台只能在場邊觀戰，吳詩儀選擇正面看待這次的挫折，將其視為沉澱與學習的契機，「我覺得這是老天爺給我一個休息和思考的機會，讓我站在旁觀者角度去觀察更多強手，思考怎麼做能更好。」

吳詩儀到場為戰友陳念琴加油打氣。特派記者劉肇育／名古屋攝影
吳詩儀到場為戰友陳念琴加油打氣。特派記者劉肇育／名古屋攝影

這次亞運角色的轉變，也讓吳詩儀有了完全不同的觀賽視角，除了協助團戰情報蒐集、陪同戰術討論與規劃外，她坦言坐在台下看著隊友奮戰，心情既緊張又手癢，「我手真的超癢的！而且看著大家比賽，才突然理解到旁邊人說的『選手看起來好緊張』是什麼感覺，也更懂高張力賽事的情境。」

雖然這次無法在亞運台上揮拳，但吳詩儀將這份「手癢」轉換為滿滿的備戰動力，她表示會好好記錄這段期間的觀摩收穫，並全心投入11月WB年終賽的準備，盼能把這段期間積累的能量，在接下來的賽事中完美釋放。而今天陳念琴的金牌戰包括旅日強投古林睿煬也到場邊觀戰。

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