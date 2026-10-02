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亞運網球／台灣女雙連兩屆「金包銀」 金牌戰「詹謝對決」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
詹皓晴／吳芳嫺搭檔挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供
詹皓晴／吳芳嫺搭檔挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

我國網球女雙確定連兩屆亞運「金包銀」，今天謝淑薇梁恩碩的組合率先挺進金牌戰，詹皓晴吳芳嫺隨後也在4強戰以6：4、6：2直落二擊敗香港組合張瑋桓／王康怡，明天女雙金牌戰上演「詹謝對決」。

謝淑薇／梁恩碩稍早在名古屋亞運女雙4強戰連兩盤打到搶七後，以7：6（7：3）、7：6（7：5）擊敗哈薩克組合晉級，收下第一張爭金門票。

詹皓晴／吳芳嫺隨後4強戰碰上香港女雙張瑋桓／王康怡，第一盤以6：4拿下，第二盤也率先破發，花37分鐘再下一城，最終在歷時1小時36分鐘後，以6：4、6：2拍下勝利，確定女雙金牌戰上演「寶島內戰」。

謝淑薇／梁恩碩挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供
謝淑薇／梁恩碩挺進女雙金牌戰。圖／中華代表團提供

我國兩組女雙都前進金牌戰，其中詹皓晴連續4屆女雙奪牌，3年前杭州亞運與姐姐詹詠然攜手打下金牌，本屆力拚衛冕；謝淑薇則是暌違12年再戰亞運。

亞運 謝淑薇 2026名古屋亞運 網球 梁恩碩 詹皓晴 吳芳嫺

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