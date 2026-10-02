亞運跆拳道／王薇嘉踢進4強保底銅牌！ 「跆拳道甜心」王婕菱8強止步

名古屋亞運跆拳道對打賽事今天展開，我國17歲女將「跆拳道甜心」王婕菱今天打頭陣，在女子49公斤級8強戰不敵菲律賓選手出局，距離生涯首面亞運獎牌只差一步，傷心淚別賽場；女子67公斤級王薇嘉則是挺進4強，保底銅牌入袋。

王婕菱今年5月參與亞錦賽，首度「越級打怪」參與成人組賽事就奪下女子46公斤級金牌，為迎接生涯首次的亞運添信心。今天她在名古屋亞運對打賽事擔任中華隊「開路先鋒」，也被視為是本屆奪牌一大希望。

跆拳道女將王婕菱女子49公斤級8強止步。圖／中華代表團提供

跆拳道女將王婕菱女子49公斤級8強止步。圖／中華代表團提供

王婕菱今天在亞運16強賽率先上陣，以2：0擊敗巴林選手卡拉瓦（Fatema Kalawadh）挺進8強。接著對上菲律賓選手曼金（Tachiana Mangin），但以1：2落敗，差一勝無緣頒獎台。

跆拳道女子67公斤級王薇嘉挺進4強。圖／中華代表團提供

至於女子67公斤級王薇嘉，先是以2：0擊敗越南選手Tran Thi Anh Tuyet，8強戰面對中國選手邢佳妮再以2：1勝出，前進4強，在沒有設置銅牌戰的賽制下，確保為我國跆拳道進帳一面銅牌，下一戰再爭取提升獎牌成色。