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亞運高球／王偉軒遭超車並列第2明爭牌 曾雅妮衝上並列第9名
名古屋亞運高爾夫第三輪賽程，今天率先出發的男子組賽事，前兩輪保持領先的我國好手王偉軒，今天面臨南韓選手金柱亨、日本選手比嘉一貴的猛烈追擊，最終以68（－2）桿繳卡，3輪總桿數199（－11）桿，以1桿之差落後給後來居上的金柱亨，與比嘉一貴並列第2名，有望在明天的最終輪力拚獎牌。
名古屋亞運我國高球代表隊本屆亞運表現搶眼，尤其是男子選手王偉軒從第一輪賽事就展現火燙手感，前兩日打完也以131（－9）桿，與中國大陸選手丁文一並列領先。
而今天的第三輪賽事，王偉軒手感則是稍稍降溫，在第3洞先是吞下柏忌，但隨即又在第4、6、11洞抓鳥，儘管第17洞再度吞下柏忌，但收尾的第18洞又補上一鳥，以68桿繳卡，至於詹世昌則是今天台將表現最佳，以65（－5）桿繳卡，三輪合計203（－7）桿並列第8名，洪健堯則以211（＋1）桿並列第23名，中華男團則是以三輪402桿與中國大陸並列第3。
至於女子組賽事，我國前世界球后曾雅妮今天則是以三位選手中最佳的68（－2）桿繳卡，三輪總桿數208（－2）桿並列第9名，而首輪一度衝上第3名的徐薇淩今天則是打出72（＋2）桿成績，以三輪209桿排名第11名，錢珮芸則是以1桿之差排名並列第12名，我國女團則是以414桿排名第4名。
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