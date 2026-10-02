快訊

台中男清晨毒駕撞天橋！體大3學生「晨跑」慘遭撞上

北捷座椅驚見「一灘血」路人繞道！下秒1幕暖爆 網讚：整個人在發光

酒測儀連內網竟偵測出中國晶片 台鐵緊急停用：昨天已更新完畢

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運高球／王偉軒遭超車並列第2明爭牌 曾雅妮衝上並列第9名

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
王偉軒第三輪打出68桿，總桿199桿並列第2，最後一輪有機會拚獎牌。（AINAGOC提供）中央社 中央通訊社
王偉軒第三輪打出68桿，總桿199桿並列第2，最後一輪有機會拚獎牌。（AINAGOC提供）中央社 中央通訊社

2026名古屋亞運

名古屋亞運高爾夫第三輪賽程，今天率先出發的男子組賽事，前兩輪保持領先的我國好手王偉軒，今天面臨南韓選手金柱亨、日本選手比嘉一貴的猛烈追擊，最終以68（－2）桿繳卡，3輪總桿數199（－11）桿，以1桿之差落後給後來居上的金柱亨，與比嘉一貴並列第2名，有望在明天的最終輪力拚獎牌。  

名古屋亞運我國高球代表隊本屆亞運表現搶眼，尤其是男子選手王偉軒從第一輪賽事就展現火燙手感，前兩日打完也以131（－9）桿，與中國大陸選手丁文一並列領先。

而今天的第三輪賽事，王偉軒手感則是稍稍降溫，在第3洞先是吞下柏忌，但隨即又在第4、6、11洞抓鳥，儘管第17洞再度吞下柏忌，但收尾的第18洞又補上一鳥，以68桿繳卡，至於詹世昌則是今天台將表現最佳，以65（－5）桿繳卡，三輪合計203（－7）桿並列第8名，洪健堯則以211（＋1）桿並列第23名，中華男團則是以三輪402桿與中國大陸並列第3。

至於女子組賽事，我國前世界球后曾雅妮今天則是以三位選手中最佳的68（－2）桿繳卡，三輪總桿數208（－2）桿並列第9名，而首輪一度衝上第3名的徐薇淩今天則是打出72（＋2）桿成績，以三輪209桿排名第11名，錢珮芸則是以1桿之差排名並列第12名，我國女團則是以414桿排名第4名。

2026名古屋亞運 曾雅妮 王偉軒 高爾夫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運高爾夫／徐薇淩開低走高並列第3 曾雅妮暫居並列第18

亞運高爾夫／王偉軒首輪成功獵鷹並列領先 男團暫居第4名

亞運高爾夫／曾雅妮女子第二輪暫並列第13 不滿推桿表現

亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀

相關新聞

亞運拳擊／輸了也不會咬人！陳念琴失金牌卻抱對手「開心轉圈圈」 網：風度滿分

2026愛知名古屋亞運女子拳擊65公斤級金牌戰2日晚間登場，台灣「拳擊女王」陳念琴與印度選手胡達（Parveen Hooda）正面交鋒，雙方前兩回合各拿下一局，戰況相當膠著。決勝回合兩人受到體力下滑影響，陳念琴最終以2比3惜敗，收下銀牌，雖然無緣生涯首面亞運金牌，但仍刷新個人亞運最佳成績。

亞運網球／女雙確定「金包銀」吳芳嫺：中華隊是大贏家

名古屋亞運網球賽場，我國代表隊昨天在混雙賽事由謝淑薇／曾俊欣搭檔再收一銅，今天女雙金牌戰則是確定「金包銀」，由謝淑薇／梁恩碩對決詹皓晴／吳芳嫺，上演「寶島內戰」，確定有第五金入袋。

亞運拳擊／林郁婷跨級摘金 陳念琴奪銀創個人最佳成績

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運女子六十公斤級決賽中，以五比○完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金，加上拳擊女子六十五公斤級陳念琴、跆拳道男子八十公斤級洪俊義、電競「英雄聯盟」、輕艇越野激流張筑涵四面銀牌，我國代表團單日進帳一金四銀三銅，總獎牌數四金十六銀卅銅。

亞運拳擊／巴黎奧運後陷低潮 林郁婷謝謝自己沒放棄

我國「拳后」林郁婷昨天在名古屋亞運奪下女子六十公斤級金牌，不僅個人連兩屆摘金創拳擊隊新紀錄，還完成了橫跨三屆、三個量級都奪牌的創舉。賽後談到這一路走來的歷程，她坦言過程極為艱辛，除了對於身邊支持者充滿感激，更是感謝自己在陷入低潮後仍一路堅持。

亞運跆拳道／最後3秒失守 洪俊義「銀」恨

名古屋亞運跆拳道對打昨天開踢，中華隊昨天單日進帳一銀一銅，洪俊義在男子八十公斤級金牌戰最後三秒失守，以銀牌收場，追平隊史近十二年男子選手在亞運的最佳成績；王薇嘉則在女子六十七公斤級挺進四強後不敵伊朗對手、收下銅牌。

亞運射箭／教練「突然的靈感」換棒次 反曲弓男團射銅

我國射箭代表隊連續三天傳回好消息，繼複合弓帶回一銀一銅後，昨天反曲弓男子團體接棒奪牌，湯智鈞／林子翔／鄭祥輝雖在四強戰落敗無緣爭金，但銅牌戰挺過亂流，以六比二擊敗伊朗，再添一面銅牌入袋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。