亞運網球／謝淑薇/梁恩碩挺進金牌戰 女雙決賽有望內戰詹皓晴

我國網球組合謝淑薇／梁恩碩今天在名古屋亞運合拍出戰女雙4強賽，對上哈薩克組合連兩盤打到搶七，歷經近2小時的激戰後，以7：6（7：3）、7：6（7：5）直落二勝出，挺進金牌戰；有望對決另一組我國女雙組合詹皓晴／吳芳嫺挑戰「金包銀」。

謝淑薇／梁恩碩在本屆亞運首戰因對手退賽直闖8強，昨天對上地主日本隊組合小堀桃子／清水綾乃，以6：2、3：6、10：0勝出，與詹皓晴／吳芳嫻兩組女雙都闖4強，確保至少兩面銅牌入袋。

今天謝淑薇／梁恩碩在4強戰對上哈薩克組合達妮莉娜（Anna Danilina）／普汀塞娃（Yulia Putintseva），連兩盤拚到搶七勝出，耗時1小時59分鐘後拍下勝利，率先挺進金牌戰，等待另一組我國女雙4強戰結果出爐。